A pocos días del Año Nuevo, la llegada de la pirotecnia vuelve a generar preocupación entre quienes comparten su hogar con mascotas sensibles al ruido, especialmente perros y gatos. Ante esta realidad, diversos canales de YouTube ofrecen videos diseñados para reducir el estrés y la ansiedad de los animales durante episodios de fuertes sonidos.

Estos canales concentran contenido especialmente pensado para acompañar a las mascotas en situaciones de nerviosismo o miedo, con audios relajantes, música calmante y escenas visuales tranquilas que favorecen un ambiente más sosegado dentro del hogar. La idea es brindar un recurso accesible que pueda reproducirse fácilmente cuando se espera o se escucha pirotecnia.

Entre los contenidos sugeridos se encuentran videos de larga duración con sonidos suaves de la naturaleza, como lluvia, océanos o bosques, que ayudan a distraer a los animales y a disminuir la percepción del ruido externo. Asimismo, algunos canales combinan música específica con imágenes relajantes que pueden contribuir al bienestar emocional de los compañeros de cuatro patas.

Profesionales veterinarios y especialistas en comportamiento animal suelen recomendar usar estos videos con anticipación, para que las mascotas se familiaricen con los estímulos calmantes antes de las fechas de mayor actividad pirotécnica. Junto a estas prácticas, también aconsejan crear espacios seguros dentro de casa y mantener la rutina diaria para minimizar el impacto de los ruidos fuertes.

La popularidad de estos contenidos ha crecido en los últimos años, especialmente en temporadas festivas, al punto de que muchos cuidadores de animales destacan su utilidad como parte de un plan integral de manejo del estrés. Si bien no reemplazan tratamientos específicos en casos graves, los videos de YouTube actúan como herramienta complementaria para acompañar a las mascotas en momentos de tensión sonora.

Dentro de la plataforma hay algunos referentes que concentran millones de reproducciones cada fin de año por la efectividad de sus propuestas.

Relax My Dog y Relax My Cat son los más conocidos a nivel global. Ofrecen videos de larga duración y transmisiones en vivo de hasta 24 horas, desarrolladas con asesoramiento en comportamiento animal. Su enfoque apunta a crear un fondo sonoro estable durante toda la noche.

Pet Relaxation es otra opción. Apuesta por música ambiental suave combinada con imágenes de paisajes naturales. Si bien el estímulo visual no es central para los animales, el conjunto ayuda a construir un entorno más predecible y tranquilo dentro del hogar.

Calm Your Dog, por otra parte, se especializa en sonidos de lluvia, viento y naturaleza, mezclados con frecuencias de relajación profunda, sin melodías marcadas.

Ante la proximidad de las celebraciones, compartir estas recomendaciones puede ayudar a más dueños y familias a prepararse y ofrecer una experiencia más tranquila a sus animales, reduciendo nervios, temblores y conductas asociadas al miedo por la pirotecnia.