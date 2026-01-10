El economista Carlos Melconian lanzó una dura advertencia sobre el rumbo económico actual, señalando que la administración de Javier Milei "no está en condiciones de bajar la inflación a un dígito" anual. Según su análisis, la economía argentina se encuentra actualmente estancada en una meseta de inflación mensual del 2%, lo que ha llevado al Gobierno a postergar la meta de una reducción drástica de los índices de precios.

Para el especialista, el plan vigente carece de la solidez necesaria para el largo plazo, manifestando que el programa económico "aún no está graduado" y que, por el contrario, "sigue armándose en el día a día".

Melconian subrayó la diferencia entre la percepción mediática de una victoria sobre el aumento de precios y la realidad técnica: aseguró que la inflación "solo se ha desinflado al 20% anual", pero no ha sido derrotada. En este sentido, expresó sus dudas sobre la capacidad de perforar el piso inflacionario actual al afirmar: "No sé si la inflación sale de los dos dígitos anuales, aunque sea bajo".

Respecto a la política cambiaria, Melconian explicó que el intento inicial de un crawling peg del 1% resultó inviable frente a la realidad de los precios. "Con una inflación arriba del 2% y un techo cambiario que crecía al 1%, la tensión era insostenible", sentenció.

Ante esto, consideró que el Gobierno decidió indexar la banda cambiaria con la inflación pasada, un mecanismo que, a su entender, confirma que el Ejecutivo, "sin decirlo, no postergó el ir por una inflación de un dígito anual". Bajo esta lógica, el economista observó que “nadie está pensando hoy en la Argentina que el techo puede ir al dos y pico” y que es poco probable que "el dólar va a quedarse quieto".

En cuanto al nivel de actividad, el ex titular del Banco Nación advirtió sobre un estancamiento en sectores clave como la industria, el consumo y la construcción, ante la falta de una "hoja de ruta" para la reactivación. Alertó además sobre un ajuste en el mercado laboral mediante el aumento de la informalidad y la ausencia de un renacer del crédito.

Para finalizar, Melconian sostuvo que "el problema de la Argentina es otro: no es la magnitud, sino que es la calidad y la vuelta al mercado", mientras proyecta un futuro conflicto entre la deuda con organismos internacionales y los compromisos con Wall Street.

Este diagnóstico surge en un contexto donde el CICyP ha respaldado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como una "oportunidad estratégica". Tras 25 años de negociaciones, se espera que la firma del acuerdo se concrete en enero de 2026, coincidiendo con la vigencia de beneficios exclusivos de Cuenta DNI para el verano y opciones para viajes "low cost" sin agotar reservas de dólares.

El desafío para un plan de estabilidad serio, según Melconian, requiere una contundencia que hoy no se percibe en el corto plazo. La recuperación de la inversión sigue enfrentando conflictos debido a la baja integración extranjera, manteniéndose lejos de una "lluvia de inversiones".