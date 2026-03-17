Qué dijo Luciana Martínez, ex Gran Hermano, tras ser detenida por viuda negra

La exparticipante de Gran Hermano, Luciana Martínez, y su mánager Cristian Wagner fueron detenidos por la Policía de la Ciudad bajo la acusación de emborrachar y robar a un turista estadounidense en Palermo.

Según informó el periodista Santiago Martella, ambos declararon por Zoom que tras ir a un boliche regresaron al hotel con el hombre, donde se inició una fuerte discusión. Martínez afirmó que, producto del alcohol, arrojaron objetos por la ventana y denunció que el sujeto la obligó a encerrarse en el baño para abusar de ella. También declaró ante la Justicia que el propio denunciante les solicitó un auto por aplicación para que pudieran retirarse del lugar.

El abogado Carlos Telledín, quien ya pidió la excarcelación de los acusados, aseguró ante la prensa que “están esperanzados con recuperar la libertad próximamente”. Al referirse a los plazos procesales para definir la situación, el letrado explicó que “el juez tiene 24 horas, puede resolver ahora, en un rato o mañana”.

El operativo de arresto se realizó en el departamento de la mujer trans ubicado en Billinghurst al 1100, de donde salió escoltada vistiendo un jogging claro y un remerón negro. Finalmente, en la casa de Wagner se incautó un bolso secuestrado que contenía el pasaporte, un reloj, lentes y ropa perteneciente a la víctima.