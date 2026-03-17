Justicia bloquea Polymarket en Argentina por apuestas sin controles

Argentina marcó un hito regional al convertirse en la primera nación de América Latina en restringir el acceso a Polymarket, la mayor plataforma de mercados de predicción del mundo.

La resolución, dictada por la jueza Susana Parada del Juzgado PCyF N.º 31 tras una denuncia de la Lotería de la Ciudad, determinó que el sitio funcionaba como un sistema de apuestas online sin autorización oficial.

La investigación del fiscal Juan Rozas, titular de la fiscalía especializada en juegos de azar, contó con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y reveló que la firma operaba como una plataforma de apuestas encubierta.

Aunque estos sitios suelen presentarse como "herramientas de análisis colectivo o predicción estadística", los peritajes confirmaron que su funcionamiento es similar al de "una casa de apuestas" donde existe dinero en juego.

Se detectaron riesgos críticos: el sistema permitía operar con criptomonedas y tarjetas de crédito sin verificación de identidad ni controles de edad. Esto facilitaba que cualquier persona, incluso niños, niñas y adolescentes, creara cuentas en pocos minutos para apostar dinero real sin supervisión estatal.

La medida instruye al ENACOM a coordinar el bloqueo con los proveedores de internet y ordena a Google y Apple eliminar las aplicaciones en iOS y Android para usuarios locales. La ilegalidad fue respaldada por la Asociación de Loterías Estatales de Argentina y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos, quienes denunciaron la falta de habilitación y la ausencia de controles básicos.

En Polymarket se podía especular sobre eventos como "¿Maduro culpable o inocente?", resultados de fútbol, elecciones presidenciales o si habrá una "detonación nuclear en 2026", apuesta que movilizó un millón de dólares antes de ser retirada. El precedente impacta en un negocio que creció desde el turf hasta el apocalipsis, permitiendo a los apostadores señalar qué cárteles serán designados terroristas o si llegará una recesión mundial.