Fin del misterio: una investigación revela quién es realmente Banksy

El enigma sobre la identidad del artista urbano Banksy parece haber llegado a su fin. Una investigación de la agencia Reuters identificó al grafitero como Robin Gunningham, nacido en Bristol en 1973 o 1974, coincidiendo con los hallazgos previos del detective español Francisco Marco.

Para administrar su éxito, el artista empleó los alias Robert Banks y David Jones, este último coincidente con el nombre real de David Bowie. Sobre su estructura financiera, Marco señaló que “un tío que es rico, tiene dinero o lo utiliza. Entonces, ves cómo se movía societariamente ese dinero”.

A través de firmas como Pest Control Office Ltd y Picturesonwalls Ltd, Gunningham protege los derechos de obras millonarias como "Love is in the Bin", subastada por 25,4 millones de dólares.

El detective Marco, director de la agencia Método 3 e impulsor de la búsqueda por un reto de sus hijos, interpretó que su reserva se debe a que “lo que hace es ilegal y necesita hacerlo a espaldas de la policía. Ahora simplemente no quiere que le molesten”. Gunningham se casó en Las Vegas en 2006 con la exactivista Joy Charlotte Millward y, pese a su riqueza, mantiene una vida de clase media junto a su hija de cinco años.

Aunque ya en 2008 el Daily Mail aseguró estar “lo más cerca posible de revelar” su rostro, la representación del artista calificó entonces los rumores como “especulaciones sin fundamento”.

Reuters validó la información actual mediante seguimientos, grabaciones, análisis de desplazamientos y testimonios directos. Ante la caída del secreto, algunos expertos plantean que “el mito de Banksy sobrevivirá más allá de cualquier confirmación documental”, manteniendo vivo el debate sobre el alcance del anonimato en el arte contemporáneo.