Zaira Nara confirmó que está separada y reveló si está enamorada de otro hombre

Zaira Nara decidió poner fin a las especulaciones sobre su presente sentimental durante una transmisión de su programa de stream en DGO. Luego de un verano marcado por imágenes que la vinculaban al empresario multimillonario Robert Strom, la conductora enfrentó la pregunta directa de Yanina Latorre sobre si estaba de novia. Sin vueltas, Nara sentenció: "No, estoy solita. Muy soltera".

La panelista, recordando el romance inicialmente negado con Facundo Pieres, puso en duda la veracidad de la respuesta, a lo que Zaira replicó: "No, pero eso fue porque vos has anunciado cosas antes de que estén en tiempo y forma".

En medio de este cruce, su compañero de conducción, el Pollo Álvarez, aportó una visión distinta sobre la actualidad de la modelo. Según Álvarez, ella "está chongueando, pero por ahora no quiere nada serio", y agregó que la menor de las Nara "suele salir de una relación y muy rápido meterse en otra". Pese a los registros que la mostraron cerca de Strom, la artista reafirmó que hoy atraviesa una etapa sin compromisos formales.