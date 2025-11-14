Mel Brizuela se sometió a una anoplastia, una cirugía que ya había postergado "hace un montón". Ella misma explicó en sus redes sociales que vivía con dolor crónico y que su "parte trasera" estaba "toda contraída".

A mediados de octubre, la influencer había anunciado que debía operarse. Fue su médico quien explicó detalladamente el procedimiento al público. La cirugía consistiría en trabajar sobre una fisura y corregir una hipertrofia del esfínter. El objetivo de la anoplastia es "mejorar la evacuación, mejorar la calidad de vida y que cada evacuación no sea un dolor ni una molestia".

La artista compartió en TikTok todo el proceso, desde su llegada a la clínica hasta que recibió el alta médica. “Llegó el día, me estoy yendo a operar”, comentó en una grabación donde se la veía acompañada por su madre.

Al salir del quirófano, Mel Brizuela no tuvo filtros. “Estoy bastante menos drogada de lo que me imaginé”, declaró. Añadió que le pusieron peridural, que es lo que se usa "cuando vas a parir", y que tenía el "or... dormido". A pesar de la magnitud de la cirugía, la influencer se fue a casa solo dos horas después.

Un día después de la cirugía, Mel Brizuela llevó tranquilidad a sus seguidores. Afirmó que venía "muy bien" y que pasó la noche mucho mejor de lo que imaginaba. Aunque no sabía si el público quería escuchar sus "cuestiones escatológicas", confirmó que estas iban "muy bien, eso es positivo".

La influencer aseguró sentirse "feliz" con el resultado y sostuvo que seguirá reposando para recuperarse más rápido. Sin embargo, debe hacer reposo y se comprometió a portarse bien. Finalmente, la artista relacionó la cirugía con una necesidad de descanso emocional: "Voy a aprovechar para bajar 100.000 revoluciones en estos días, que es también lo que me produjo todo esto que tengo”.

Respecto a la intervención, el especialista destacó la importancia de "hablar del ano", enfatizando que "es parte del cuerpo" y no necesariamente siempre debe vincularse a la sexualidad. El médico concluyó que no es algo que esté "roto", sino algo que puede estar enfermo y se puede mejorar.