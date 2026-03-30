Planificar las comidas semanales es una herramienta clave para mejorar la alimentación y ahorrar tiempo en la cocina. Con ese objetivo, se difundió un menú saludable con recetas simples y equilibradas para cada día, desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril.

La propuesta incluye platos fáciles de preparar en casa, pensados para lograr una dieta variada sin complicaciones, combinando proteínas, verduras y carbohidratos en cada jornada.

El lunes abre con pollo al limón acompañado de brócoli y arroz integral, una opción liviana y nutritiva para comenzar la semana. El martes, en tanto, se propone una tarta integral de verduras con zapallito, cebolla y morrón, ideal por su practicidad y aporte de fibra.

Para el miércoles, el menú sugiere una ensalada completa con proteínas y vegetales, mientras que el jueves continúa con preparaciones al horno, priorizando técnicas de cocción más saludables y con menor uso de grasas.

Hacia el cierre de la semana, las opciones mantienen el equilibrio nutricional con platos que incluyen carnes magras, verduras y guarniciones livianas, mientras que el fin de semana suma alternativas más flexibles pero sin dejar de lado el enfoque saludable.

La clave del menú está en la variedad y la planificación, dos factores fundamentales para evitar comidas improvisadas y sostener hábitos saludables a lo largo del tiempo.

Además, especialistas destacan que organizar las comidas permite incorporar más alimentos frescos, reducir el consumo de ultraprocesados y mejorar la calidad nutricional diaria sin necesidad de recurrir a dietas restrictivas.

De esta manera, el menú semanal se presenta como una guía práctica para quienes buscan comer mejor, con recetas accesibles y pensadas para adaptarse a la rutina cotidiana.