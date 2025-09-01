Merab Dvalishvili: la máquina imparable que quiere hacer historia en UFC

Desde que se coronó campeón en septiembre de 2024, arrebatándole el cinturón a Sean O'Malley, Merab Dvalishvili ha demostrado una ambición sin precedentes en la UFC. Con un récord de 13 triunfos consecutivos, una de las rachas más largas en la historia de la compañía, "The Machine" no solo busca defender su título, sino también establecer un nuevo estándar de actividad. En lo que va de 2025, ya ha defendido el cinturón en dos ocasiones y su objetivo es añadir dos más antes de que termine el año, un ritmo que lo situaría como uno de los campeones más activos de todos los tiempos.

Su próxima cita está marcada para el 5 de octubre en el UFC 320, donde se enfrentará a Cory Sandhagen. Esta será su tercera defensa del año, tras haber superado a Umar Nurmagomedov en enero y a Sean O'Malley en la revancha de junio. La intención del peleador georgiano es clara: si sale victorioso de este combate, quiere volver a la jaula lo antes posible. "Si gano, quiero volver pronto y pelear en diciembre", afirmó Dvalishvili en el podcast Full Send. "Le pediré a la UFC como favor que me den otra pelea para diciembre o incluso noviembre".

Dvalishvili ya tiene en mente a su próximo rival: Petr Yan. A pesar de haberlo derrotado en 2023, el excampeón ruso ha resurgido con tres victorias consecutivas, la más reciente en julio contra Marcus McGhee, lo que lo posiciona como el contendiente más lógico. "Petr Yan es un claro contendiente ahora mismo, se lo merece. No me apetece hacerle esperar mucho", añadió el georgiano, demostrando su respeto por la trayectoria de su colega. La UFC tendrá la última palabra sobre si accede a esta arriesgada petición, ya que un calendario tan apretado podría tener consecuencias.

Merab Dvalishvili y su deseo de seguir activo

Más allá del ámbito deportivo, la rivalidad de Merab Dvalishvili con Umar Nurmagomedov trascendió lo personal, en un enfrentamiento cargado de historia y tensión geopolítica entre Georgia y Rusia. Ambos luchadores intercambiaron declaraciones mordaces antes de su combate en enero. Aunque Umar dominó los primeros asaltos, Dvalishvili remontó con una resistencia sobrehumana, llegando a burlarse de su oponente. Nurmagomedov, por su parte, achacó su derrota a una lesión en la mano, un argumento que no ha convencido a Merab.

El campeón georgiano no descarta una revancha en el futuro y se muestra confiado en su capacidad para dominar por completo a Umar en un segundo encuentro. "Si se merece otra pelea por el título, si volvemos a pelear... Lo destrozaré. Esta vez le daré una paliza", sentenció Dvalishvili. Con esta mentalidad, "The Machine" no solo persigue ser el mejor, sino dejar una huella imborrable en la historia de la categoría de peso gallo de la UFC.