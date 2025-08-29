Mercado de pases en Boca: salidas, rechazos y ofertas de último momento

Con el cierre del mercado de pases tanto en Argentina como en Europa a la vista, este domingo 31 de agosto se presenta como una fecha clave para Boca Juniors. El club, que ha visto llegar a Malcom Braida, Marco Pellegrino y el regreso de Leandro Paredes, también ha prescindido de varios jugadores como Esteban Rolón y Marcos Rojo, quienes rescindieron contrato, y ha cedido a otros como Marcelo Saracchi al Celtic de Escocia. La expectativa ahora se centra en las posibles salidas de último momento de aquellos jugadores que no forman parte de los planes del entrenador Miguel Ángel Russo.

Entre los nombres con mayor posibilidad de dejar la institución se encuentra el arquero Sergio “Chiquito” Romero, quien no ha atajado oficialmente desde noviembre de 2024. A pesar de haber viajado al Mundial de Clubes tras recuperarse de una cirugía de rodilla, actualmente se desempeña como el cuarto arquero del equipo, sin ser convocado en los últimos partidos. Con uno de los salarios más altos del plantel y un contrato que expira a fin de año, su continuidad dependerá de si algún club formaliza una oferta en las próximas horas, aunque un sondeo de Newell's Old Boys no pasó de eso

Publicidad

La lista de posibles transferencias incluye a otros jugadores con diferentes situaciones contractuales. El defensor Cristian Lema, quien fue separado del plantel, tiene contrato hasta fin de año y, a pesar de los sondeos de equipos como Belgrano de Córdoba y Peñarol, se espera que se quede en el club para cumplir su contrato entrenando de manera diferenciada. Por su parte, el lateral derecho Lucas Blondel no ha recibido ofertas concretas, a pesar de su incomodidad por la falta de rodaje y la consecuente ausencia en las convocatorias de la selección de Suiza.

¿Más salidas en Boca?

Dos de los jugadores más prometedores del plantel, Kevin Zenón y Exequiel Zeballos, han sido objeto de interés de clubes extranjeros. La oferta de Olympiacos de Grecia por Zenón de 7 millones de dólares fue rechazada, aunque las negociaciones continuaron con miras a un acuerdo que incluyera bonificaciones por objetivos. Por otro lado, una propuesta similar de Arabia Saudita por Zeballos también fue desestimada, al igual que una de Vélez Sarsfield de 3,5 millones de dólares por la mitad de su pase.

Publicidad

Finalmente, la situación del delantero uruguayo Miguel Merentiel podría cambiar si llega una oferta formal. Pese a ser considerado un pilar para el cuerpo técnico y la afición, el jugador ha expresado su deseo de emigrar al exterior. Se ha filtrado un sondeo de un club de Emiratos Árabes Unidos dispuesto a desembolsar 7 millones de dólares, aunque la dirigencia de Boca, liderada por Juan Román Riquelme, exige que la propuesta se presente por escrito para ser evaluada. Su posible salida podría ser la más sorpresiva de este mercado si la oferta se concreta.