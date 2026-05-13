La Asociación de Futbolistas de la MLS (MLSPA) dio a conocer el informe actualizado de los salarios de la liga para la temporada 2026, y los números confirman la hegemonía argentina en Norteamérica. Lionel Messi no solo sigue siendo el mejor pago, sino que la brecha con el resto de los jugadores es abismal.

Según el detalle oficial, el capitán de la Selección Argentina percibe un salario base de 28.333.333 dólares anuales en el Inter Miami. Esta cifra, que corresponde exclusivamente a su contrato deportivo sin contar patrocinios externos, representa más del doble de lo que gana el segundo jugador en la lista.

La gran novedad del ranking 2026 es la aparición de Rodrigo De Paul. El volante de la "Scaloneta", quien se sumó a las Garzas a mediados de 2025 tras su paso por el Atlético de Madrid, ya se ubicó en el tercer puesto de los mejores remunerados con un ingreso de US$ 9.688.320. El segundo lugar quedó para el surcoreano Son Heung-min, estrella de Los Angeles FC.

El Top 10 de los sueldos en la MLS

El ranking muestra una liga que sigue apostando a figuras internacionales de renombre para potenciar su crecimiento. Aquí, los diez futbolistas con mayores ingresos:

Lionel Messi (Inter Miami): US$ 28.333.333

Son Heung-min (LAFC): US$ 11.152.852

Rodrigo De Paul (Inter Miami): US$ 9.688.320

Hirving Lozano (San Diego FC): US$ 9.333.333

Miguel Almirón (Atlanta United): US$ 7.871.000

Emil Forsberg (NY Red Bulls): US$ 6.035.625

Sam Surridge (Nashville SC): US$ 5.933.000

Riqui Puig (LA Galaxy): US$ 5.792.188

Jonathan Bamba (Chicago Fire): US$ 5.581.806

Thomas Müller (Vancouver Whitecaps): US$ 5.152.504

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina en suelo estadounidense, el Inter Miami reafirma su postura de ser el equipo más poderoso de la región, logrando retener a las figuras que ilusionan a todos los argentinos.