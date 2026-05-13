Daniela Celis prendió fuego a su ex y reveló lo peor de su relación

Daniela Celis aprovechó su espacio en Patria y Familia por Luzu para compartir con sus seguidores cómo avanza su vínculo con Nick Sícaro. Durante el relato de su última salida, la influencer no ocultó su alegría y dejó definiciones que encendieron las alarmas en el mundo del espectáculo.

"Podría decir que fue una de las mejores citas que tuve en mucho tiempo" confesó la ex Gran Hermano sobre el encuentro que compartieron el fin de semana. Además, destacó una actitud del joven que fue interpretada por muchos como un dardo directo hacia Thiago Medina.

"Hubo momentos en los que, por ejemplo, yo por inercia hago cosas y él me dice: 'No, no, no hagas nada, no soy tu hijo, dejame a mí, yo lo puedo hacer', ¿entendés?" explicó Daniela al resaltar la madurez de su nueva pareja.

La decisión de elegir un lugar neutral para verse fue fundamental para ella en esta etapa de conocimiento mutuo. "No quería ir a la casa porque me parecía todo muy pronto y como que todavía no pasó nada. Necesito conocerlo de verdad. Entonces hicimos un plan que hacía mucho tiempo no hacía: ir al cine" relató sobre la elección de ver la película sobre Michael Jackson.

A pesar de los temores lógicos de un primer acercamiento, la química fluyó de manera natural. "Estábamos muy abrazaditos. Pensé que todo iba a ser raro, que iba a haber tensión porque realmente no lo conocía, pero la verdad fue todo tan espontáneo, tan genuino, y dije: 'Wow, me siento cómoda'" recordó con una sonrisa.

Durante las dos horas y media de función, la conexión fue constante aunque sin apurar los pasos físicos. Daniela detalló que estuvieron de la mano todo el tiempo pero aclaró que no hubo besos todavía. Cuando sus compañeros de equipo intentaron indagar si hubo un encuentro posterior al cine, ella fue determinante. "No, no. Terminó tu pregunta" sentenció para poner un límite a la curiosidad ajena.

El futuro cercano de la pareja podría verse afectado por el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada, donde Nick tiene chances de volver a entrar a la casa más famosa. Al respecto, Daniela fue sincera sobre sus sentimientos. "Si me preguntás a mí, no quiero que ingrese. Siento que estoy conociendo a alguien y que se me vaya tan rápido es como: 'Ay, lo voy a extrañar'" admitió.

Finalmente, comentó que el tema fue charlado en privado. "También me pasó que le tuve que preguntar cómo se sentía él con el tema del repechaje. Así que sí, lo hablamos, pero nació de mí preguntárselo" concluyó sobre la posibilidad de una separación temporal.