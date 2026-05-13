El CEO de Vicuña se reunió con intendentes riojanos

La minera Vicuña Corp avanzó en una nueva ronda de negociaciones con autoridades de La Rioja para recomponer la relación institucional en torno al desarrollo del proyecto de cobre ubicado en San Juan. Luego del encuentro que mantuvo con el gobernador Ricardo Quintela, el CEO de la compañía, José Morea, participó de una reunión con intendentes y funcionarios de los departamentos riojanos vinculados al área de influencia de la iniciativa minera.

Del encuentro participaron la vicegobernadora Teresita Madera, los intendentes Luis Orquera, de General Lamadrid, y Hugo Páez, de General Felipe Varela, además del ministro de Industria, Trabajo, Empleo y Minería, Federico Bazán, y la secretaria de Minería, Ivana Guardia.

La reunión tuvo como eje la discusión de un esquema de cooperación para garantizar participación riojana en el proyecto, especialmente en materia de contratación de mano de obra, incorporación de proveedores locales y control ambiental sobre el tránsito y la logística vinculada a la explotación minera.

Los municipios plantearon reclamos históricos relacionados con el impacto que genera el tránsito pesado sobre territorio riojano y pidieron compensaciones, además de mayor participación de trabajadores y empresas locales en la cadena de servicios de la operación.

“Es muy positivo que todos nos pudimos sentar a conversar y lograr un acuerdo. Les haremos llegar nuestros petitorios para sellar un acuerdo y dejar los desencuentros atrás”, expresó Orquera tras la reunión.

Acuerdo y control ambiental

Antes del encuentro con los intendentes, Quintela había recibido a Morea en la Casa de Gobierno riojana para avanzar en un esquema de cooperación más amplio entre la provincia y la minera.

Según indicaron desde el Ejecutivo provincial, las conversaciones apuntan a consolidar un modelo que permita que el desarrollo minero tenga impacto directo en la economía local mediante generación de empleo, capacitación e incorporación de proveedores riojanos.

“El inicio de un compromiso conjunto de colaboración para generar mano de obra directa y potenciar a nuestros proveedores locales, priorizando siempre a las comunidades de la zona”, publicó Quintela en sus redes sociales luego del encuentro.

El gobernador también remarcó que la provincia mantendrá “la potestad del control de impacto ambiental” sobre el territorio riojano.

El bypass en Guandacol

Uno de los anuncios concretos surgidos de las reuniones fue el compromiso de iniciar en aproximadamente 60 días la construcción de un bypass en la localidad de Guandacol, obra considerada estratégica para mejorar la conectividad y reducir el impacto del tránsito pesado en la zona.

La obra había sido reclamada por vecinos y autoridades locales debido al crecimiento de la circulación vinculada a la actividad minera.

Las reuniones marcaron un nuevo intento de acercamiento entre La Rioja y Vicuña Corp luego de meses de tensión por la participación provincial en uno de los proyectos cupríferos más importantes del país.