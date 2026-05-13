Cómo hacer tortas de avena saludables con solo dos huevos y una fruta

Comer algo rico y sano al mismo tiempo es posible con elementos que seguro tenés en tu cocina. La clave está en combinar avena, huevos y alguna fruta para lograr masas húmedas de forma natural.

Para la versión de banana, necesitás pisar una unidad grande y madura para mezclarla con dos huevos. Luego se suma una taza y media de avena, un cuarto de taza de aceite, una cucharadita de polvo de hornear y canela. Esta preparación rinde de seis a ocho porciones y aporta unas 180 kcal por cada una. El secreto es que "Cuanto más madura esté la banana, más húmeda y dulce quedará la preparación" según indica la especialista.

Si preferís la manzana, la receta lleva los mismos elementos pero con la fruta rallada. El batido ligero de los huevos junto al aceite y el jengibre le da un aroma especial. Se cocina en horno moderado, a unos 180 grados, por un tiempo de entre 30 y 35 minutos. Es una opción muy saciante porque estas preparaciones "contienen mucha fibra" y aportan 175 kcal por porción.

La pera también es una excelente aliada, aportando un sabor delicado y 180 kcal. Para quienes buscan algo cítrico, la naranja es la mejor elección usando su ralladura y jugo, sumando unas 185 kcal. En este caso, se pueden añadir dos cucharadas de azúcar mascabo o miel. Es fundamental saber que "la avena en sí no contiene gluten" pero muchas veces se procesa donde hay otros cereales, por lo que los celíacos deben tener cuidado.

Para los que quieren una consistencia diferente, se puede dejar reposar la mezcla cruda un par de horas en la heladera. También se puede reemplazar parte de la harina tradicional usando una proporción de dos tercios de harina y un tercio de avena. El resultado final siempre será una opción nutritiva que demuestra que estas recetas "se volvieron un nuevo clásico saludable" para disfrutar en familia.