Además de Rial, Luis Ventura reveló qué famoso lo traicionó

Luis Ventura se encuentra en medio de una tormenta mediática que parece no tener fin. Tras su cruce con Florencia Peña, el periodista ahora apunta contra un colega por lo que considera una falta total de lealtad.

Según su versión, el conflicto nació cuando el cronista Rodrigo Bar utilizó declaraciones que no estaban destinadas a la pantalla. Ventura explicó en Desayuno Americano que "La nota no era conmigo sino con Marcela Tauro. Yo estaba entrando al canal y me hablan de lejos, eso no era para salir al aire. Ellos después lo contextualizan y suman al tema del que estaban hablando" sostuvo para aclarar el origen del escándalo.

El malestar del conductor radica en que esa conversación se dio en un ámbito de confianza entre conocidos. Ventura insistió en que "Nunca dije un nombre y tampoco estaba escuchando lo que hablaban. Dije algo en privado" remarcando que el material fue sacado de contexto. A pesar de sentirse traicionado, el periodista separó a otras figuras de la situación.

"Yo no pedí nada y tampoco tiene nada que ver Yanina Latorre. Es un tema humano de dos personas que se conocen (el cronista y él). Yo doy nota, genero contenido, respondo cualquier cosa que me preguntan y me terminan metiendo en un quilombo que no es mío" sentenció sobre el rol del trabajador de SQP.

Lo que más le duele al comunicador es la actitud posterior del cronista. "Soy tan pelo... que después me pidió una nota y yo se la di. Lo otro estaba fuera de plano, no era parte yo de la nota y debía quedar ahí" confesó con evidente frustración.

Respecto a la actriz, quien lo calificó de misógino y cobarde, él se mantiene firme en su postura. "Repito que nunca nombré a nadie. No voy a disculparme por un ataque que ella generó" concluyó Ventura sobre la posibilidad de pedir perdón.