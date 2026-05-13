Por qué las mujeres de la Selección Argentina quieren echar a Paredes

Leandro Paredes se encuentra en el centro de un conflicto inesperado que involucra la intimidad de su hogar y su relación con el resto del equipo. Según trascendió, el clima en el entorno de los jugadores está tenso debido a un supuesto pacto de pareja que el volante mantiene con Camila Galante.

El periodista Santiago Riva Roy reveló que "Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas" y esto habría provocado que varias busquen "limpiar del plantel" al futbolista.

El trasfondo de esta situación tiene que ver con la libertad que ambos habrían acordado en su vínculo. Sin embargo, para el resto de las familias de los deportistas, esta dinámica resulta conflictiva.

"Infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo, no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa" se detalló sobre el acuerdo. A pesar de esto, las parejas de sus compañeros "Sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila" marcando una clara distancia.

La mayor preocupación de las mujeres es el impacto que Paredes pueda tener en la conducta de los otros futbolistas. "Ellas ponen la responsabilidad de la fidelidad de sus parejas en Paredes. Es como el amigo que se los lleva de joda" señalaron sobre el temor que circula en los mensajes privados.

A este malestar se suma un reciente problema laboral donde el jugador se ausentó de una grabación importante. "Hace pocos días clavó a todo el equipo del rodaje de una publicidad de una importante tarjeta de crédito. Clavó a 200 personas, estaba el catering, todo el rodaje ahí y el chabón no fue" comentaron sobre el incidente que dejó a mucha gente esperando.