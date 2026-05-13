Las hijas de Diego Maradona avanzaron con una demanda civil contra la exjueza Julieta Makintach, destituida tras el escándalo que derivó en la anulación del juicio por la muerte del exfutbolista. Dalma y Gianinna la acusan de haber provocado graves perjuicios personales, familiares y mediáticos a raíz de su actuación durante el proceso judicial.

La presentación fue realizada en el Juzgado Civil N.º 34 por los abogados Diego García Fernández Sáenz y Adolfo Martín Leguizamón Peña, quienes acompañaron la declaratoria de herederos para acreditar el vínculo de ambas con Maradona. La causa busca una reparación económica por daños y perjuicios vinculados a la nulidad del debate oral.

Según trascendió, las demandantes sostienen que el accionar “irregular” de Makintach derivó en una revictimización del duelo familiar, afectó su intimidad y dañó el honor y la memoria de su padre. También argumentan que la anulación del juicio generó angustia por la demora en la búsqueda de justicia.

El reclamo económico quedó envuelto además en una controversia administrativa por un error en la presentación judicial. En el escrito inicial se consignó un monto de 300 millones de pesos para cada una de las demandantes, aunque posteriormente los abogados intentaron aclarar que la suma total pretendida era de 300 millones, dividida entre ambas hermanas. Un error posterior en el expediente volvió a dejar asentado el monto mayor.

La demanda se produce meses después de la destitución de Makintach, quien fue apartada definitivamente de la Justicia bonaerense luego de comprobarse su participación en el documental “Justicia Divina”, grabado mientras se desarrollaba el juicio por la muerte de Maradona. Ese escándalo terminó provocando la nulidad total del proceso judicial.

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro había decidido anular el debate oral en mayo de 2025 por considerar que la magistrada comprometió la imparcialidad del proceso. Posteriormente, el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense resolvió su destitución e inhabilitación perpetua para ejercer cargos judiciales.

En paralelo, Makintach mantiene otros frentes judiciales abiertos. Entre ellos, un reclamo contra el Estado para continuar percibiendo haberes como magistrada y distintas presentaciones relacionadas con el jury que terminó expulsándola del Poder Judicial bonaerense.

El nuevo juicio civil vuelve a colocar el caso Maradona en el centro de la escena judicial y mediática. La muerte del exfutbolista continúa generando repercusiones, mientras la familia espera que el proceso judicial pueda reiniciarse y llegar finalmente a una sentencia sobre las responsabilidades médicas investigadas.