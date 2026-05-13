El anuncio bomba de Marcelo Tinelli que incluye a Ángel de Brito

Marcelo Tinelli parece haber encontrado finalmente la paz después de un 2025 cargado de tensiones por cuestiones legales y familiares. Hoy su realidad es otra, disfrutando de su noviazgo con Rossana Almeyda y con la energía puesta en sus próximos pasos profesionales. Uno de sus planes inmediatos es instalarse en Miami para cubrir el Mundial 2026 de la mano de Infobae, pero antes de partir dejó a sus fanáticos sin palabras con un posteo inesperado.

En su perfil de Instagram, el conductor se mostró en una foto con Ángel de Brito y anunció oficialmente que el Bailando está de regreso. Si bien no se brindaron detalles sobre el canal o el día del debut, las ganas de poner en marcha el motor del show son totales. Entre los pasillos de la industria se comenta que Marcelo evalúa seriamente llevar la competencia al mundo del streaming, a pesar de que es una logística muy compleja de lograr.

La relación con De Brito sumó un condimento especial tras los dichos del periodista en Bondi, donde sugirió con humor que Tinelli "tenía que jubilarse" para dejarle el lugar a una dupla integrada por él y Laurita Fernández. A pesar de las chicanas, este anuncio confirma que trabajarán codo a codo en el futuro cercano. De todos modos, la pelota tendrá la prioridad absoluta durante los próximos meses y el certamen de baile recién tendrá lugar cuando la fiebre mundialista baje su intensidad.