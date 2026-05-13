Este miércoles, desde las 21:30, el Estadio Monumental será el epicentro de una de las llaves más atractivas de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata se ven las caras en un partido que promete chispas, con dos presentes muy marcados: la irregularidad del ciclo de Eduardo Coudet frente al histórico andar del "Pata" Pereyra.

El Millonario y la deuda del juego

Aunque el "Chacho" Coudet solo perdió dos partidos desde su arribo, el funcionamiento de River todavía no enamora al hincha. Tras clasificar con lo justo por penales ante San Lorenzo, el entrenador pondría lo mejor que tiene. La gran duda pasa por la defensa, entre la juventud de Lautaro Rivero o la experiencia de Germán Pezzella. En el medio, el gran nivel de Juanfer Quintero tras su ingreso ante el Ciclón podría meterlo en el once inicial por Maximiliano Meza.

Un Lobo que muerde fuerte

Gimnasia llega en un estado de gracia absoluta. Desde que Ariel Pereyra asumió como interino, el conjunto platense metió siete victorias al hilo, un récord para este siglo en la Primera División. Viene de dar el golpe en Liniers eliminando a Vélez y sueña con repetir la historia en Núñez. Para este cruce, el "Pata" apostaría por el mismo bloque que le dio resultados, con Ignacio Miramón como eje y la peligrosidad de Auzmendi arriba.

Historial reciente y lo que viene

El último antecedente favorece a la Banda: fue un 2 a 0 en enero de este año con doblete de Quintero. Sin embargo, aquel partido estuvo marcado por las expulsiones.

El ganador de esta noche ya sabe que el camino sigue contra Racing o Rosario Central. Un dato no menor: si River avanza, será local en semifinales; si pasa el Lobo, su localía dependerá del rival (podría jugar en La Plata o viajar a Santa Fe).

Probables formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Rivero o Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Meza o Quintero; Colidio o Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Mateo Seoane, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.