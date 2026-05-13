La inesperada confesión de Mariano Martínez sobre su familia ensamblada

Mariano Martínez atraviesa un presente de plenitud tanto en lo profesional como en lo personal. En una charla profunda con Pampita para Infobae, el actor se sinceró sobre la dinámica de su familia ensamblada y la armonía que reina con sus ex parejas.

Martínez, que hoy encabeza el éxito teatral Ni media palabra junto a Bicho Gómez y Nicolás Cabré, además de conducir La jaula de la moda, explicó que su filosofía de vida es simple. "Me gusta siempre buscarle el lado bueno a las cosas" aseguró al referirse a cómo maneja sus vínculos tras las separaciones.

El actor estuvo casado con Juliana Giambroni entre 2012 y 2015, relación de la cual nacieron sus hijos mayores, Olivia y Milo. Posteriormente, en 2016, inició un noviazgo con Camila Cavallo y en 2017 recibieron a la pequeña Alma.

Para él, el secreto del éxito en estas relaciones posteriores es la claridad en los objetivos. "Lo importante son los chicos, siempre" remarcó con firmeza, poniendo el bienestar de los menores por encima de cualquier diferencia adulta.

Uno de los puntos que más llamó la atención de sus declaraciones fue el excelente trato que mantiene con Matías Tasín, el actual novio de Giambroni. Martínez no escatimó en elogios para el hombre que convive con sus hijos mayores.

"Yo tengo la mejor onda con Mati, que es el padrastro de mis hijos, y es un tipazo. He ido a comer con él" confesó con total naturalidad. Según relató, Olivia y Milo residen actualmente con Tasín, algo que el actor vive sin conflictos.

A pesar de la cercanía, Mariano entiende los límites de cada espacio personal. "Cada uno tiene su vida y cada uno tiene su círculo" aclaró para explicar que la buena convivencia no implica invadir la privacidad ajena.

Esta madurez llega en un momento donde también recordó con alegría su paso por la mesa de Mirtha Legrand y su icónico personaje del Rey Sol Marquesi. Para cerrar, el artista dejó un mensaje claro sobre la importancia del diálogo en la crianza compartida. "Me parece súper importante tener buena onda y buena relación" concluyó el actor.