La FIFA publicó la lista de nominados para la gala de los premios The Best 2025, que cada año distingue a los máximos exponentes del fútbol mundial. En esta edición, Argentina vuelve a tener una presencia destacada, con Emiliano “Dibu” Martínez nominado como mejor arquero y Lionel Messi incluido entre los candidatos al Once Ideal en la categoría de delanteros.

El arquero del Aston Villa, ganador de las ediciones 2022 y 2024, buscará repetir la hazaña frente a figuras internacionales como Thibaut Courtois (Real Madrid), Alisson Becker (Liverpool), Manuel Neuer (Bayern Múnich), David Raya (Arsenal), Wojciech Szczęsny (Barcelona) y Gianluigi Donnarumma (Manchester City).

Por su parte, Messi comparte terna con otros campeones del mundo: Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, todos integrantes del plantel argentino que conquistó el Mundial de Qatar 2022. En el segmento de delanteros también aparecen estrellas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé (actual ganador del Balón de Oro) y Raphinha.

En el rubro de entrenadores, destacan Hansi Flick (Barcelona) y Luis Enrique (PSG), junto a Mikel Arteta, Javier Aguirre, Arne Slot, Enzo Maresca y Roberto Martínez.

Además, la FIFA reconoció a la afición argentina a través de Alejandro Ciganotto, hincha de Racing Club, quien fue nominado por su gesto de caminar desde Argentina hasta Río de Janeiro para alentar a su equipo en la Copa Libertadores. Su historia compite con la del célebre hincha español Manolo el del Bombo y con los fanáticos del club iraquí Zakho.

La ceremonia de los The Best FIFA Football Awards 2025 aún no tiene fecha confirmada, aunque se espera que se realice a comienzos del próximo año en una ciudad europea, donde se conocerán los ganadores de la temporada 2024-2025.