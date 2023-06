Mientras esperan por Messi, así lo viven los hinchas del Inter de Miami

Inter de Miami será el próximo destino de Lionel Messi, quien sumará una nueva experiencia a su carrera. En las últimas horas, Fernando Fiore, quien se nombra como el primer hincha del club estadounidense, habló con Infobae y reveló varios temas interesantes. La llegada del astro argentino tiene expectante a todos en Estados Unidos, por lo que la ansiedad de verlo en la MLS es gigante.

"Soy hincha desde el día menos 20 porque no teníamos equipo y estuvimos 20 años esperando. Que después haya sido el Inter Miami es lo mismo, porque somos un grupo que estuvimos 20 años siendo hinchas del futuro equipo de Miami sin tener la certeza de que iba a suceder. Fue difícil al comienzo, los primeros dos años fui el comentarista en las transmisiones radiales y lo veíamos perder todos los partidos, era duro", partió diciendo Fernando.

Publicidad

A su vez, Fiore resaltó: "Beckham siempre tuvo la idea de formar el Inter Miami con las mejores estrellas, te puedo tirar así... se trató de conseguir un director técnico súper famoso en un momento, siempre tuvo aires de grandeza el equipo, no se creó para pasar desapercibido. Está en Miami, el fundador es Beckham... Ni bien comenzó el equipo, siempre se habló de Messi, Cristiano, Suárez, Falcao, se ha hablado de todas las estrellas. Hay tantos tumores y opiniones que siempre estuvo el nombre dando vueltas".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Gran expectativa por la llegada de Messi

"Pero claro, es como cuando uno tira rumores y no sabés lo que va a pasar, el rumor venía desde que jugamos el primer partido. Mi opinión, desde que Argentina salió campeón del Mundial, era que Messi iba a querer jugar el Mundial 2026 y que entonces Inter Miami era su mejor opción", expuso luego el hincha del equipo de la MLS, en relación a la llegada del campeón del mundo con la Selección Argentina.

Para cerrar, Fernando Fiore dijo: "Pero no era ningún astrólogo ni nada, yo pensaba ‘Si Messi quiere llegar con un buen físico a 2026, va a tener que jugar en una liga con menos presiones, menos partidos y en la que tenga menos foco’, y así es la MLS. Aquí no tendrá esa rigurosidad que tienen los clubes europeos, pero además no va a perder la oportunidad de los negocios que hay en los Estados Unidos. Esto le cerraba bien".