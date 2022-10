“Estoy esperando re ansiosa que llegue el lunes para entrenar en Buenos Aires con Las Leoncitas en el CENARD”. La frase es de Milagros Russo, la arquera del San Juan Rugby Club y la selección Sanjuanina quien el sábado pasado fue elegida la mejor arquera Sub19 del país en Salta, donde disputó para la selección provincial el Campeonato Argentino de la categoría. Pero esa no fue la única alegría, dado que recibió la convocatoria a Las Leoncitas, la selección Argentina Juvenil Sub21.

Y es que los sueños están para cumplirse y Mili, una adolescente de 16 años que cursa el 5to año del Colegio Saint Paul, está por hacer realidad su anhelo que pensó cuando a los 5 años empezó a jugar al hockey en el San Juan RC. O que podría haberse truncado cuando estando en la categoría formativa Sub12 pensó en dejar de atajar porque “me hacían muchos goles y terminaba llorando”.

Publicidad

Milagros asume que el hockey sobre césped la atrapó, es su gran pasión y entrena todos los días pensando en mejorar y en llegar lejos. Y la convocatoria de los head coach de la selección Argentina Juvenil Sub21 es el fiel reflejo. Que tiene un doble mérito porque con 16 años será la más pequeña en una concentración con jugadores de hasta 21 años.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“La convocatoria empezó en Mendoza hace unos meses atrás. Hablé con el “Gato” López (entrenador de Las Leoncitas) y me dijo que era muy chiquita para el Mundial 2023, pero que los del 2025 y 2027 iban a ser mis años. Me había quedado con eso pero igual sabía que los entrenadores de Las Leoncitas nos iban a ir a ver al Campeonato Argentino que se hizo la semana pasada y ahí ellos me ven jugar y convocan”, contó Milagros con total emoción mientras recordó ese momento.

“Estábamos hablando entre todas después de la derrota y los técnicos nos cuentan que los entrenadores de la selección habían visto a una jugadora de San Juan que la querían y dijeron mi nombre. Todas las chicas aplaudieron y yo me quedé shockeada. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Después fui a contarles a mis papás y era tan grande la emoción que no podía hablarles. Fue una muy linda experiencia”, se sinceró la arquera piuquén.

Mili admitió que la convocatoria la tomó de sorpresa porque se había quedado con que era muy chica y que iba a ser complicado buscar arqueras altas, pero a la vez le habían anticipado que tenía potencial. “Tengo unas expectativas tremendas. Saber que se me está cumpliendo este sueño es muy lindo, y saber que de a poco se me va dando con todo el esfuerzo que le he puesto. Es ver como todos los entrenamientos y las cosas que hice de chiquita van dando fruto”, agregó.

Publicidad

Es que cuando finalmente decidió ser arquera se esmeró, empezó a entrenar con “Polo” Ceballos, un entrenador de arquero, y recibió el apoyo de Agustín Corradini (entrenador de selección) que le aconsejó tranquilizarse porque atajaba bien y tenía todo para explotar bajo los tres palos.

Y hoy, afianzada en la Primera del San Juan RC, tiene un objetivo tan claro como en cada atajada en la que deja todo. “Partidos de Las Leonas vi un montón y dije quiero estar ahí, y son instancias y pasos que tenés que seguir (como este con Las Leoncitas). Yo quiero ser arquera titular de Las Leonas y en algún momento ser la mejor del mundo como hizo Belén Succi (recientemente retirada como arquera de Las Leonas tras el subcampeonato mundial)”.

Uno de los obstáculos a los que deberá sobreponerse en Las Leoncitas es la diferencia de edad. “Obvio que influye tener 16 años en una convocatoria Sub21, porque voy a ser la más chiquita. No sé si influya técnicamente, si no creo que puede jugar más en contra la cabeza, porque las otras arqueras son más grandes. Pero voy a ir a darlo todo y si quedo o no ya es un logró muy grande estar ahí. Capaz que este año no me toque, y el que viene tampoco, pero en un futuro sí”, destacó.

Desde el próximo lunes Mili estará ante el gran desafío de quedar entre las 20 jugadoras que van a jugar el Mundial 2023 en Chile, que es la próxima competencia fuerte. Y Mientras admite que deberá “estar al 100% todos los días”, le agradece por esta posibilidad al San Juan RC, al seleccionado sanjuanino y a los entrenadores que tuvo. Pero sobre todo a su mamá Carolina, su papá Hugo, y sus hermanas Martina y Emilia que “siempre han estado y apoyado en lo que necesito”.