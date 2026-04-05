Milei acusó a Villarruel de traición y boicot sistemático

El conflicto político en la cúpula del Gobierno Nacional sumó este domingo un capítulo que parece no tener retorno. En una entrevista concedida al medio español El Debate, el presidente Javier Milei lanzó una serie de acusaciones explosivas contra su vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien tildó de traidora y de haber intentado "cancelarlo" en reiteradas oportunidades.

Las declaraciones, aunque grabadas a finales de marzo, salieron a la luz hoy y sacudieron el tablero político. Según el mandatario, el comportamiento de la titular del Senado no es una novedad: “Lo que sí me sorprende es que estas cosas ya las venía pergeñando desde 2021”, disparó Milei, ubicando el inicio de las rispideces en el año en que ambos desembarcaron en el Congreso.

El faltazo al Pacto de Mayo y el "tributo" a Isabelita

Uno de los puntos en los que más profundizó el jefe de Estado fue la ausencia de Villarruel en los actos oficiales más relevantes. Recordó con ironía lo sucedido durante la firma del Pacto de Mayo, que finalmente se realizó en julio. “Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile”, cuestionó con dureza.

Además, Milei vinculó este distanciamiento con un cambio en las alianzas de la vicepresidenta, criticando su reciente acercamiento a figuras de la oposición y su reivindicación de la expresidenta Isabel Martínez de Perón. Según el líder libertario, Villarruel comenzó a “juntarse con gente verdaderamente complicada” y a rodearse de personas que "no dejan de decir insultos y aberraciones sobre el Gobierno".

"Que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran no me sorprende", sentenció el Presidente, dejando en claro que la confianza está totalmente rota.

Un vínculo quebrado

La relación entre los dos integrantes de la fórmula presidencial atraviesa su peor momento. En los pasillos de la Casa Rosada y el Congreso, el distanciamiento es total y las apariciones conjuntas son prácticamente inexistentes.

Esta nueva arremetida de Milei no solo profundiza la grieta interna en La Libertad Avanza, sino que también plantea un escenario de incertidumbre legislativa, con una vicepresidenta que maneja la agenda del Senado pero que hoy se encuentra, según las propias palabras del Presidente, en la vereda de enfrente de la gestión.