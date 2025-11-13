El presidente Javier Milei viajará este jueves a Corrientes para encabezar su primera actividad pública fuera de Buenos Aires luego de las elecciones de medio término. Será el punto de partida de una serie de recorridas por el interior del país con el objetivo de federalizar la gestión, aunque en esta ocasión no mantendrá reuniones con autoridades provinciales.

Según confirmaron fuentes oficiales, Milei será el orador principal del 12° Congreso de Economía Regional, organizado por el Club de la Libertad, que se realizará en el Espacio Andes, en el centro de la capital correntina. El mandatario hablará a las 19 horas, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes estarán entre el público.

El evento también contará con la participación de economistas como Federico Furiase y Felipe Núñez, directores del Banco Central y del BICE, además de legisladores nacionales de distintos espacios. El encuentro, promovido por el consultor Alberto Medina Méndez, propone debatir sobre la reducción del tamaño del Estado y la promoción de la economía de mercado, en línea con la visión del Gobierno nacional.

Aunque se había especulado con una reunión de Gabinete o un encuentro con el gobernador Gustavo Valdés, el mandatario no será recibido oficialmente. Valdés se encuentra en India y Dubái, donde mantiene reuniones con empresarios en busca de inversiones.

Mientras Milei cumple con su agenda en Corrientes, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá en Casa Rosada a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, como parte del diálogo institucional con las provincias. Santilli ya mantuvo encuentros con mandatarios de Chubut, Catamarca, San Juan, Córdoba y Entre Ríos, y planea continuar el viernes en Mendoza y el sábado en Neuquén.

El Gobierno busca fortalecer la relación con los líderes que firmaron el Pacto de Mayo, mientras mantiene distancia de la oposición más dura. “Con todo respeto, hay que ser coherentes y no decir una cosa y hacer otra”, señaló Santilli, en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien no figura entre los invitados a las próximas reuniones.