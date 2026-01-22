El presidente Javier Milei sostuvo este jueves en una entrevista con la agencia Bloomberg que la Argentina eliminará las bandas cambiarias del dólar (el sistema que fija un “piso” y un “techo” para la cotización de la moneda) cuando termine de “limpiar el sobrante monetario” de la economía, una condición señalada por el Gobierno como indispensable para avanzar hacia una flotación cambiaria plena y estable.

En sus declaraciones, el mandatario defendió el esquema actual: “el tipo de cambio dentro de la banda es libre” y las bandas, dijo, permiten que la gente “aprenda a flotar” sin exponerse a saltos abruptos de la cotización. Milei planteó que avanzar hacia una mayor flexibilidad cambiaria sin antes reducir el exceso de pesos en circulación podría provocar volatilidad e impacto en los precios internos.

La referencia a “limpiar el sobrante monetario” alude al proceso (según el Gobierno) de absorber o reducir el exceso de pesos en la economía, asociado a la política monetaria previa, que el Ejecutivo considera un factor que podría generar tensiones inflacionarias si se libera el dólar antes de tiempo.

Aunque no se estableció una fecha específica para la eliminación de las bandas, Milei remarcó que la condición planteada forma parte de la hoja de ruta macroeconómica oficial y está atada al proceso de consolidación del equilibrio económico tras las correcciones aplicadas desde el inicio de su gestión.

Analistas interpretan que ese objetivo dependerá tanto de la política monetaria del Banco Central como de las condiciones económicas internas, incluidas las expectativas de inflación y la demanda de pesos en el mercado. Por ahora, el Gobierno mantiene el régimen de bandas como una transición hacia una mayor flexibilización del tipo de cambio.