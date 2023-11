Este pasado domingo 19, Argentina eligió presidente en un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, siendo el primero el más votado en casi todo el país, salvo tres provincias. Tras conocerse la victoria del líder de La Libertad Avanza, las propuestas de gobierno del libertario cobraron mucho más peso y en este sentido, economistas de San Juan analizaron lo que se vendrá. Dólar, cepo, Leliqs, Banco Central y transición, en la voz de Luis Aveta, Eduardo Coria Lahoz, Juan Manuel Fretes, Gabriela Lirussi, Gerardo Mestre y Mariano Cáceres.

Luis Aveta

Sobre la situación actual, el dólar y las medidas, Aveta dijo: “Ha pasado algo que no pensé que pudiera pasar. No he visto un salto violento del dólar como el que se vio tras las PASO. Lo que sí, no hay vendedores, solo hay compradores. Está todo el mundo muy cauto, no sabe qué medidas se pueden tomar”.

“No creo que Milei vaya a salir desesperado a levantar el cepo hasta no tener arreglado el tema de las Leliqs, lo que me parece una cuestión sensata, ya que en este momento es la bomba de tiempo más grande que hay. Ese es el primer problema que tiene que resolver”, agregó.

“Tanto la dolarización como el tema Banco Central es un problema constitucional. La Constitución exige que se defienda la moneda. O sea, que antes de dolarizar, y antes de cerrar el Banco Central tiene que modificar la Constitución”, explicó.

Eduardo Coria Lahoz

“Es muy importante lo que ocurra en esta etapa de transición, porque la situación ya venía mal y en tres semanas la situación puede terminar siendo peor”, reflexionó en primera instancia Coria Lahoz.

“La implementación de las propuestas de Milei está un poco lejana de la realidad. O sea, cerrar un Banco Central implica mandar una ley al Congreso y no creo que ninguno de los diputados vaya a votar eso. Sí se pueden hacer cambios de estructura, como por ejemplo dejar de emitir pesos o dejar de financiar al Tesoro, lo cual sería muy bien visto por el mercado. Pero bueno, una cosa es empezar a comportarse como un banquero central de un país desarrollado y otra cosa es un planteo disruptivo”, explicó.

“En la medida que tengamos coherencia en la ejecución de las propuestas, vamos a ir encaminando a la economía. Argentina no se va a transformar en Suiza en los próximos cuatro o cinco años, pero con que empiece a funcionar como está funcionando Uruguay, Paraguay, Perú o Chile, la hace lo más tratable”, continuó.

“Seguramente va a haber una sobrerreacción con el dólar, una sobredemanda de dólares, porque no hay oferta, y porque finalizó el mecanismo de exportación bajo el esquema de 70-30. Va a tener un impacto sustancial qué es lo que hará el actual gobierno. Es necesario ver si el Gobierno va a acompañar con medidas que de acá a 20 días puedan concatenarse con lo que tiene en mente el próximo gobierno”, dijo después.

Juan Manuel Fretes

“Vamos a arrancar con una semana movida, con un dólar bastante caliente. Todo lo que pase de acá en adelante, va a ser culpa del gobierno entrante y el saliente se va a desligar de la responsabilidad”, detalló el economista Fretes.

“Teniendo en cuenta el movimiento del dólar cripto después de conocerse los resultados, estimo que el dólar blue abrirá este martes por encima de los $1.000 y vamos a empezar a movernos sobre esos valores”, dijo el profesional.

“Se pronostica una devaluación del dólar oficial porque con la presión de los siguientes días, va a ser muy difícil mantenerlo. No se descarta un ajuste por la demanda del mercado y los pocos dólares que hay. Esto se va a dar antes de que termine el gobierno oficial”, aseguró Fretes.

Gabriela Lirussi

“Hay mucha incertidumbre con lo que va a pasar. Tomamos como referencia lo que pasó con el dólar cripto que anoche subió a los $1.400 y después bajó y se acomodó en los $1.040- $1.050 tras el discurso del presidente electo, que no fue tan fogoso como se esperaba”, dijo Lirussi.

“Si bien no habló de dolarización ni pulverización del Banco Central, dijo que no habrá gradualismo en las medidas y eso preocupa de alguna manera. Benegas Linch dijo que no van a tocar los planes sociales. La Argentina no está en momentos de sacarlos teniendo en cuenta la cantidad de pobres que hay. No hay margen para tomar medidas extremas”, destacó la referente.

En cuanto a los posibles nombres que suenan para ocupar el cargo de ministro de Economía del nuevo presidente, la profesional dijo que “son todos de un sector político más afín a la derecha. Al nuevo presidente lo votaron ricos, pobres, jóvenes y adultos. En lo personal creo que hay un fuerte viraje hacia la derecha. Hay que esperar con confianza”, concluyó Lirussi.

Gerardo Mestre

En cuanto al panorama hasta fin de diciembre, el economista Mestre dijo que “las transiciones siempre son complicadas. Hay que esperar turbulencias financieras, de naturaleza económica, y eso cómo va a impactar en la opinión y en el bienestar o en el malestar de las empresas o los ciudadanos”. “Estos 20 días hasta diciembre entiendo que van a ser turbulentos”, continuó.

“En cuanto a que si puede haber una suba de precios, sí porque en definitiva estamos dentro de un proceso inflacionario con subas generalizadas de precios, más allá de que cambie el gobierno y exista una etapa de transición, lo que abunda es la incertidumbre”, continuó.

Con respecto a referencias que hay sobre los posibles ministros de economía, Mestre señaló: “Caputo, Laspina y Sturzenegger son hombres de Macri y de Bullrich. De alguna manera están en consonancia con las ideas del nuevo presidente en el sentido de hacer un gran recorte en el gasto público, tratar de propender y detener a lo que es el equilibrio fiscal o el déficit cero, bajar la emisión de dinero mientras el banco central exista, si es que va a seguir existiendo, bueno, y todas políticas direccionadas con ese calibre, que ya Macri lo intentó en su momento, bueno, tuvo algunas fallas”, cerró.

Mariano Cáceres

Cáceres aseguró que “los argentinos vamos a tener que vivir muchos cambios" y agregó que la primera situación a tener en cuenta es si, efectivamente, Milei dolariza la economía y cierra el Central o si serán medidas que se aplicarán más adelante.

El especialista explicó que una vez que se tengan estas definiciones se podría tener una idea más clara sobre qué pasará con los precios en la Argentina. “Falta saber otras cuestiones, como de qué manera se manejará el tema de las Letras de Liquidez (Leliq) porque garantizan los plazos fijos de los argentinos”.

Cáceres agregó que resta saber si se planteará la idea de unificar el tipo de cambio o no, entre otras medidas que podrían influir en los precios y en el estado general de la economía y las finanzas del país.

El economista agregó que es posible que este martes haya "una tendencia alcista" en el precio del dólar y recordó que el Cripto tuvo un aumento casi inmediatamente después de que se supo que ganó Milei y al momento de hacer esta nota estaba en los $1.100.

Ante la pregunta de si es posible que haya más inflación, Cáceres volvió a preferir esperar un poco y aclaró que la Argentina está atravesando un "periodo de alta inflación" y agregó que se encuentra lejos de la hiperinflación que los especialistas definen como periodos de varios meses con una suba de precios que supere el 30 al 50%.

"Estos días serán clave, lo que hagan y lo que no hagan Milei y su equipo, influirán en la economía. Hay muchas cosas de las que no se termina de tener conocimiento", cerró.