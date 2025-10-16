La minera Austral Gold, de capitales argentinos, anunció el inicio de la producción comercial en la mina Casposo, ubicada en el departamento Calingasta. El proyecto retoma su actividad tras la finalización del reporte técnico y la actualización de reservas y recursos minerales.

Con esta reactivación, Austral Gold suma dos operaciones activas: La mina Casposo en Argentina y la mina Guanaco en Chile.

Según el comunicado oficial, Casposo cuenta con reservas estimadas en 80.000 onzas de oro y 3 millones de onzas de plata. Para el cuarto trimestre de 2025, se proyecta una producción de entre 4.000 y 6.000 onzas de oro equivalente.

“Nos complace anunciar el reinicio de las operaciones en Casposo, un hito importante para la empresa, ya que ampliamos nuestra base de producción junto con las operaciones mineras existentes en Guanaco”, expresó José Bordogna, CEO de Austral Gold.

La puesta en marcha del proyecto también generó un impacto positivo en el empleo, con 116 trabajadores directos y alrededor de 100 puestos indirectos, marcando el inicio de una nueva etapa para la minería en Argentina.

El documento técnico de la empresa indica que el caso base del proyecto Casposo contempla una vida útil de aproximadamente seis años, trabajando con mineral propio.