Moria Casán contó cómo "recicla su sangre" para lograr la juventud eterna: "Soy vampiresa"

Próxima a cumplir 80 años, Moria Casán visitó el ciclo "La Noche de Mirtha" para detallar sus singulares métodos de vitalidad. La diva desmitificó rumores sobre cambios de sangre externos y explicó su propia técnica de reciclaje hemático: "Yo me cambio la sangre conmigo misma. Soy vampiresa de mi sangre".

Durante la charla, la artista profundizó en el tratamiento asegurando que "es tu propio vampirismo de sangre: te sacan sangre, te la reciclan y te la vuelven a poner". Además de definirse como "vampiresa de mi sangre", Casán utiliza tecnología láser y luz pulsada para revitalizar su piel.

Respecto a sus cuidados faciales con un equipo especializado, afirmó: "Me hace reestructuración de colágeno, mi amor, para que la cara esté divina". En ese sentido, puntualizó que se realiza "luz pulsada y tengo un doctor que me hace la carita, me reestructura colágeno". Estos procedimientos estéticos coinciden con los preparativos para el estreno de su serie biográfica en la fecha de su cumpleaños.