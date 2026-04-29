Moria Casán le soltó la mano y apuntó contra Marcelo Tinelli

Moria Casán no se guarda nada y esta vez el destinatario de su lengua filosa fue el mismísimo Marcelo Tinelli. En medio de un debate sobre el presente del conductor, la One aprovechó las cámaras para recordarle una deuda pendiente que la tiene bastante molesta. Sin dar vueltas, la diva reveló que espera una charla que nunca llegó y disparó contra él con total honestidad.

Todo se desencadenó cuando el periodista Gustavo Méndez se disponía a contar pormenores de la situación sentimental de Marcelo. En ese momento, Moria tomó la palabra y no dudó en exponer su enojo por un compromiso que el conductor no habría respetado. Lo voy a llamar a este hombre. Atrevido. Me dijiste que en marzo me ibas a dar una nota, guachito. Estamos casi en mayo ya, lanzó la actriz de manera tajante.

La indignación de Casán parece haber enfriado la relación cotidiana entre ambos, al punto de que ella ya no busca el contacto directo. Yo ya ni lo llamo. Si está en plan de levante debe estar muy ocupado, está bien, comentó con su característico tono sarcástico, haciendo referencia a los rumores de romances que rodean al famoso animador.

Para cerrar el momento, la diva dejó una advertencia que sonó a desafío mediático, asegurando que nada de lo que él intente ocultar quedará en las sombras. Tenemos todo Tinelli, vos en privado serás un enigmático, pero acá sabemos todo y te vamos a sacar toda la información a la luz, remató dejando en claro que el vínculo está en un momento de tensión.