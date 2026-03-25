Motochorros la atacaron de una patada para robarle y uno irá a prisión mientras la otra zafó

El hecho ocurrió el pasado 19 de marzo, cerca de las 16 horas, en inmediaciones de calle Comandante Cabot y Urquiza, en el departamento Rawson. La víctima caminaba junto a su madre hacia la escuela donde debía retirar a su hermano cuando fue sorprendida por una motocicleta en la que se desplazaban dos personas.

Según consta en el expediente fiscal, la moto era conducida por Rocío Alejandra Rojas, quien iba acompañada por su pareja, Gastón Marcelo Benítez. Fue este último quien descendió del rodado y, sin mediar palabra, abordó a la joven para arrebatarle su teléfono celular. Ante la resistencia de la víctima, el delincuente no dudó en propinarle un fuerte golpe en la zona de las costillas para consumar el robo.

Con el botín en su poder, Benítez trepó nuevamente a la moto y ambos emprendieron la fuga a gran velocidad.

Persecución y captura

La violencia del episodio no pasó desapercibida. Testigos presenciales dieron aviso inmediato a los efectivos del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona, desatándose una persecución que se extendió hasta el interior del Barrio Las Garzas.

La fuga de los delincuentes llegó a su fin de manera accidentada cuando, al intentar cruzar un cantero con división de alambre, perdieron el control del rodado y cayeron al suelo. Esto permitió a los uniformados reducir y aprehender a ambos en el acto.

Durante la requisa, los policías encontraron entre las prendas de Rojas el teléfono celular de la víctima, además de otro aparato que la mujer no pudo acreditar como de su propiedad.

Condenas diferenciadas

El caso, caratulado como robo y lesiones, fue derivado al sistema de Flagrancia bajo la instrucción del fiscal Francisco Micheltorena. Tras permanecer varios días detenidos, este martes se llevó a cabo la audiencia en la que se definió la situación procesal de ambos imputados.

Gastón Marcelo Benítez, identificado como el autor material del golpe y el arrebato, recibió una pena de 3 años y 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo. Tras conocerse el fallo, fue trasladado al penal de Chimbas, donde cumplirá su condena.

Por su parte, Rocío Alejandra Rojas, quien conducía la motocicleta en el momento del asalto, fue beneficiada con la probation por el término de un año. Como condiciones, deberá cumplir 50 horas de tareas comunitarias, abonar una reparación simbólica de $50.000 y ajustarse a las reglas de conducta que le sean impuestas.