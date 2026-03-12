Hay canciones que no necesitan presentación. Cuando las primeras notas de Alfonsina y el mar llenaron el Teatro del Bicentenario el mediodía del miércoles, el silencio del público tuvo algo de reverencia. La zamba de Ariel Ramírez y Félix Luna —esa pieza que desde hace décadas funciona como espejo emocional de la cultura popular argentina— no fue elegida por azar para abrir la décima temporada del teatro más importante de San Juan. Fue una declaración.

El gran equipo que sostiene al coloso cultural. FOTO: Gentileza

La voz fue de Aimé. La ejecución, de Lucio Flores. Y sobre el escenario también estuvieron los bailarines Leo Bustos y María del Valle Montes, que pusieron en movimiento, desde el primer minuto, el vínculo que el Bicentenario ha querido sostener siempre entre la danza y la identidad de esta tierra.

La ceremonia tuvo la solemnidad que merece una década. No fue un festejo ruidoso sino una celebración con peso específico: diez años desde aquella primera función, diez años construyendo una propuesta cultural en una provincia que no siempre figura en los grandes circuitos del arte nacional.

Los discursos y la tensión del contexto

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, fue quien enmarcó la ceremonia con palabras que no esquivaron la realidad. "Es un momento de administrar", dijo, reconociendo que el país atraviesa un ciclo de ajuste que también alcanza a la gestión cultural pública. Pero no se quedó ahí: subrayó que en diez años el teatro "logró posicionarse como un polo cultural en el país" y que "la cultura es una inversión estratégica".

La secretaria de Cultura, Analía Vilches, habló de vínculos y de fronteras: crear lazos con los sanjuaninos y al mismo tiempo proyectarse hacia afuera. La directora del teatro, Silvana Moreno, puso en valor el trabajo de dos años, las gestiones que comenzaron en 2024, y que hizo posible esta temporada y la importancia de las alianzas estratégicas. Detrás de cada función que se anuncia hay negociaciones, gestiones, acuerdos que no se ven desde la platea pero que determinan lo que se ve sobre el escenario.

Una grilla que no se guarda nada

La programación 2026 arranca este viernes 13 de marzo con Reflejos de Macondo, un concierto-experiencia inspirado en el universo de García Márquez que promete un cruce entre música e imagen. Es una apertura simbólicamente potente: Latinoamérica como punto de partida.

Desde allí, el cartel despliega una diversidad que recorre casi todo el mapa de las artes escénicas. En abril vuelve Mujeres Argentinas, la producción del propio teatro basada en la obra de Ramírez y Luna, estrenada en 2023. Mayo y julio traen las Galas Patrias. Junio es el turno de Carmina Burana, en la versión coreográfica de Mauricio Wainrot que ya se ha convertido en patrimonio del repertorio del Bicentenario. Julio trae de regreso El Brote, el unipersonal de Roberto Peloni dirigido por Emiliano Dionisi, una obra que desde su estreno cosechó elogios y que demuestra que el teatro también tiene lugar para los formatos más íntimos.

Agosto será un mes de festivales: el Cuyo Contemporáneo —dedicado a la creación musical actual— y el Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles "En el canto hay unidad". Ese mismo mes suben al escenario Los Nocheros, referentes indiscutidos del folklore argentino del Norte.

Septiembre está cargado. Llega Moliendo a Molière, producción original del teatro dirigida por Dionisi y destinada al público infanto-juvenil, con funciones gratuitas para miles de chicos de toda la provincia en el marco del Programa de Introducción al Arte para la Niñez y Adolescencia. También en septiembre: La Delio Valdez, la orquesta de cumbia que se convirtió en fenómeno masivo, y Elena Roger acompañada al piano por Nicolás Guerschberg en un concierto que se anuncia íntimo y de profunda sensibilidad.

El plato fuerte: el Colón viene a San Juan

Octubre y noviembre concentran los hitos de mayor peso simbólico. Primero, en octubre, llegará La Traviata en producción del Teatro Colón. Esto es un homenaje a la historia del Teatro porque fue la primera ópera que se presentó en la sala del Bicentenario. Es decir, no es cualquier ópera, sino la obra de Verdi con la que el teatro inauguró su sala hace exactamente diez años. El círculo se cierra con una vuelta de tuerca: aquella producción de apertura regresa, ahora, con la compañía más prestigiosa del país.

En noviembre habrá además un estreno mundial: Brothers, una producción original inspirada en la correspondencia entre Vincent y Theo van Gogh. Y ese mismo mes, el plato más ambicioso de la temporada: el Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Julio Bocca, presentará la versión completa de El lago de los cisnes. Que la compañía estable del Colón viaje a San Juan no es un dato menor en la cartografía cultural del país. Que traiga la versión completa de la obra —algo que en pocas ocasiones se ha podido ver íntegra en la provincia— lo convierte en un acontecimiento.

Diciembre cerrará la temporada con Dios Salve a la Reina, el reconocido tributo internacional a Queen, y con el concierto de cierre de La Camerata.

Diez años no se celebran, se demuestran

Hay una lógica deliberada en esta programación: no elegir entre el Colón y el folklore, entre la ópera italiana y la cumbia, entre el ballet clásico y el unipersonal contemporáneo. Sumarlos. Dejar que conversen en un mismo espacio, en un mismo año.

El Teatro del Bicentenario tiene diez años y, a juzgar por esta temporada, no parece interesado en celebrar el pasado sino en forzar el futuro. La ambición de convertirse en un polo desde el cual las producciones sanjuaninas circulen hacia otras plazas del país y del continente no es nueva, pero en 2026 tiene más argumentos que nunca para sostenerse.

La mañana del miércoles terminó como empezó: con la certeza de que este teatro —construido en una provincia que no siempre está en el centro del mapa cultural argentino— lleva una década demostrando que la distancia del centro no es sinónimo de distancia de la excelencia.

La décima temporada del Teatro del Bicentenario comenzó el 12 de marzo de 2026 con la ceremonia de apertura. El estreno de la primera función, "Reflejos de Macondo", está programado para el viernes 13 de marzo.