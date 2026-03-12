Escándalo en Nordelta: vecinos denuncian a Wanda Nara por abandonar a sus perros

Mientras Wanda Nara desarrolla su estadía en Europa, un conflicto doméstico estalló en su propiedad de Nordelta. Según informó el periodista Gustavo Méndez en el programa "La Mañana con Moria" por eltrece, la empresaria habría sido denunciada por sus propios vecinos debido a la situación de dos de sus mascotas. El malestar se originó en un grupo de WhatsApp del barrio cerrado, donde los residentes manifestaron su preocupación por los animales.

Durante la emisión, Méndez fue tajante al introducir la información: “Habría una denuncia en contra de Wanda Nara, hecha por vecinos de Nordelta”. El panelista profundizó en los pormenores del caso explicando que “Wanda Nara habría dejado a dos de sus perros en una especie de canil que está al lado de su casa”. La principal molestia de quienes viven cerca radica en los ruidos persistentes, ya que, tal como relató Méndez citando un testimonio, “están muy solos los perros y están ladrando mucho. Ladran todo el día”.

La situación se habría prolongado por varios días, coincidiendo con el viaje de Nara a Italia. Al respecto, el periodista señaló: “Me dicen que hace 10 días que no ven a nadie en la casa”. El reclamo escaló hasta la administración del barrio a través de mensajes alarmantes de los vecinos. Una de las personas que denunció la situación describió el panorama: “Están al sol, pobrecitos. Yo paso y no hay nadie en la casa, está totalmente cerrada y ellos ahí. Por lo menos lo que yo vi durante toda esta semana”.