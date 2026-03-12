Secretos para lograr el matambrito de cerdo más tierno

El matambrito de cerdo es un clásico de la cocina argentina que busca el equilibrio entre lo dorado por fuera y lo tierno por dentro. La chef Narda Lepes, destacada cocinera en el país, propone una técnica sencilla pero transformadora: usar leche. Este ingrediente inesperado, al verterse en la placa antes de hornear, suaviza las fibras y mantiene la humedad, resultando en una carne mucho más jugosa y con sabor profundo.

La preparación, que también admite una versión a la pizza, comienza con una marinada aromática. Se necesitan dos matambritos condimentados con sal y pimienta que se cubren con una mezcla de una cucharada de pimentón dulce, dos de aceite de oliva, vino blanco, miel, ralladura de dos naranjas, cuatro dientes de ajo picados, diez hojas de salvia y cuatro ramas de orégano. Una vez integrados, se deben dejar reposar durante ocho horas para que la carne absorba los jugos y la base de sabor intensa de la miel, el vino y las hierbas.

Pasado ese tiempo, se coloca la carne en una placa y se añade la leche sin cubrirlos totalmente para iniciar la cocción a 200 °C hasta que esté bien tierna. La combinación genera un perfil fresco y equilibrado entre lo dulce, lo aromático y lo salado. Finalmente, se sirve cortado en porciones con gajos de limón y guarnición de papas o vegetales tibios.