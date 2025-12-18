Encontraron muerto a otro soldado, esta vez en un cuartel de Corrientes

En la madrugada del miércoles, el cuerpo de Juan Pereira, un suboficial principal del Ejército Argentino con cerca de 28 años de servicio, fue hallado sin vida dentro de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes.

Las autoridades activaron de inmediato los protocolos correspondientes y notificaron a la Gendarmería Nacional. La causa quedó bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, con intervención de la fiscalía de Monte Caseros, que investiga las circunstancias del fallecimiento.

Si bien inicialmente se manejó la hipótesis de un posible suicidio por ahorcamiento, el expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte” a la espera del resultado de la autopsia para determinar con precisión lo ocurrido.

El Ejército Argentino inició un proceso administrativo interno y las autoridades militares locales se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación. En un comunicado, la fuerza expresó su pesar por el fallecimiento y brindó apoyo a los familiares y camaradas de Pereira.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, también hizo referencia al hecho y manifestó sus condolencias: “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las Fuerzas Armadas”.

Este caso se conoció pocas horas después de otro episodio que conmocionó al ámbito militar. Rodrigo Gómez, un joven soldado de 21 años oriundo de Misiones, fue encontrado muerto mientras cumplía tareas de seguridad en un puesto interno de la Quinta Presidencial de Olivos.

Gómez pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y junto a su cuerpo se encontró un fusil FAL. Según los primeros informes, murió tras haberse efectuado un disparo en la cabeza.

Tras el hallazgo, intervino la DUOF San Isidro de la Policía Federal junto con personal de Seguridad Presidencial. La autopsia se ordenó en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.