A poco más de un año del Mundial 2026, especialistas recomiendan anticiparse para conseguir mejores precios en vuelos, hospedaje y entradas, en un evento que promete alta demanda.

Reservar con varios meses de anticipación y seguir promociones es una de las claves para reducir costos en un viaje que, de por sí, implica un gasto elevado.

Elegir sedes y fechas estratégicas

El torneo se jugará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), por lo que elegir sedes menos demandadas o partidos de menor perfil puede marcar una gran diferencia en el presupuesto. También se aconseja evitar fechas pico y optar por días intermedios para abaratar tanto vuelos como alojamientos.

Alojamiento y transporte más accesibles

Otra estrategia clave es buscar hospedajes alternativos, como departamentos compartidos o alquileres temporarios fuera de las zonas céntricas. En cuanto al transporte, combinar vuelos con tramos terrestres o elegir ciudades cercanas puede reducir considerablemente los gastos.

Entradas y paquetes oficiales

Los expertos recomiendan adquirir entradas a través de canales oficiales para evitar sobreprecios o estafas, y evaluar paquetes que incluyan varios servicios. Si bien pueden parecer más caros, en algunos casos resultan más económicos al incluir traslados y alojamiento.

Gastos diarios y planificación

Durante el viaje, controlar los gastos diarios será fundamental. Optar por comidas económicas, transporte público y actividades gratuitas puede ayudar a mantener el presupuesto. Además, contar con un margen extra para imprevistos es clave en un evento de esta magnitud.

Viajar al Mundial es un sueño para muchos, pero requiere organización para que sea accesible. Con planificación, flexibilidad y decisiones estratégicas, es posible vivir la experiencia sin que el costo se vuelva inalcanzable.