Las Águilas consiguieron una goleada abultada sobre Alemania en el segundo partido del Mundial de Hockey sobre Patines durante la tarde de este martes. Si bien la experimentada hockista sanjuanina Adriana Gutiérrez esta vez no pudo anotarse en el marcador, que terminó a favor de Argentina por 8-0, el encuentro tuvo un sabor muy especial para ella porque en las tribunas estaban sus queridas amigas del Club Valenciano, dándole el mejor apoyo con una bandera gigante, un bombo y algunos globos.

Las jugadores de la intermedia de Valenciano se hicieron presente para alentar a la experimentada jugadora de Las Águilas. Imagen Lucas López/DIARIO HUARPE.

“20 años, 10 mundiales, 4 copas. ¡Vamos por la 5, vamos Adri! ¡Vamos Águilas!”, rezaba la leyenda de la bandera gigante que desplegaron las amigas de una de las jugadoras más veteranas que tienen Las Águilas en una de las tribunas del estadio de UPCN. Se trata de un grupo de amigas del Club Valenciano, que vieron la evolución de la “peque” que, según sus palabras, este mundial será el último como jugadora.

Publicidad

En diálogo con DIARIO HUARPE, la número 5 de Las Águilas dijo que por ahora sólo quiere disfrutar de la competencia sin pensar mucho en lo que le depara el futuro. “Está claro que ya tengo una edad en la que siento que mi etapa está por culminar. Pero trato de disfrutar este mundial lo más que pueda”, agregó.

Respecto al aguante que tiene Adriana en las tribunas, la jugadora dijo que sus compañeras y amigas, que actualmente juegan de manera amateur en la intermedia del Valenciano, la sorprendieron desplegando esa bandera gigante que se pudo observar en una de las plateas del estadio.

Adriana carga con 10 mundiales en su espalda. Imagen Lucas López/DIARIO HUARPE.

“Son amigas que me ha dado el hockey porque al final de la carrera, aparte de los trofeos, títulos o medallas que nos puedan quedar, creo que lo más importante es llevarse las amistades que me ha dado el hockey. Me han puesto muy feliz con esta sorpresa”, agregó.