Cuatro militares estadounidenses murieron tras el accidente de un avión cisterna de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que se estrelló en el oeste de Irak durante una operación militar. El Comando Central de EE.UU. confirmó que la aeronave transportaba a seis tripulantes y que continúan las tareas de rescate para localizar a los dos restantes.

El incidente ocurrió el 12 de marzo, cuando un KC-135 Stratotanker, utilizado para reabastecimiento en vuelo, sufrió un accidente mientras operaba en el espacio aéreo del país. La aeronave participaba en misiones vinculadas a la escalada militar en Medio Oriente.

Según informaron las autoridades militares estadounidenses, el hecho no habría sido provocado por fuego enemigo ni por un ataque directo. Sin embargo, el avión estuvo involucrado en un incidente en el aire con otra aeronave de la misma misión, lo que terminó provocando la caída de uno de los aparatos mientras el otro logró aterrizar de forma segura.

El accidente ocurrió en el oeste de Irak, una zona donde operan milicias proiraníes y donde Estados Unidos mantiene presencia militar en el marco de la creciente tensión regional. Aunque grupos armados aliados de Irán afirmaron haber derribado el avión, Washington aseguró que por ahora no hay evidencia de que el siniestro haya sido producto de un ataque.

Publicidad

El Pentágono informó que las identidades de los militares fallecidos aún no fueron difundidas, ya que primero deben ser notificadas sus familias. Mientras tanto, equipos de rescate y fuerzas militares continúan desplegados en la zona para intentar localizar a los dos tripulantes que permanecen desaparecidos.