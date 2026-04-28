Pablo Longoria se suma al proyecto de River Plate como director deportivo

A falta de la comunicación oficial, en los pasillos de Núñez el nombre de Pablo Longoria ya resuena con fuerza. El español de 39 años, quien recientemente se desempeñó como presidente del Olympique de Marsella, llegará a la Argentina en los próximos días para asumir como el nuevo director deportivo de River Plate, integrándose a una estructura liderada por Stéfano Di Carlo y el histórico Enzo Francescoli.

Pese a su juventud, Longoria arrastra una trayectoria meteórica en la elite del fútbol mundial. Su carrera, que comenzó a los 18 años analizando partidos de forma obsesiva, lo llevó a ser ojeador en el Newcastle inglés y jefe de scouting en clubes de la talla de Atalanta, Sassuolo y la Juventus, antes de su exitoso paso por el Valencia y su posterior llegada a Francia.

El "niño de la Play" y el uso del Big Data

En España lo apodaron el "niño de la Play", un mote que nació de su adicción a los videojuegos de gestión futbolística en su adolescencia, los cuales terminaron moldeando su visión profesional. Longoria es un fundamentalista de los datos, habla seis idiomas y es capaz de grabar hasta 160 partidos por semana para detectar talentos ocultos.

Sin embargo, su método no es puramente frío. Aunque utiliza las estadísticas como primer filtro, el asturiano sostiene que el ojo humano es indispensable para cerrar una contratación. "No soy partidario de firmar jugadores por video", ha repetido en varias ocasiones, priorizando la observación directa en el campo y el análisis de la vida privada del futbolista antes de decidir una inversión.

Un proyecto integral para el "Millonario"

La llegada de Longoria a River no se limita solo a la búsqueda de refuerzos para el primer equipo. Su misión principal será encabezar un programa de scouting de vanguardia en la región, potenciar el trabajo infanto-juvenil de las inferiores y generar un escenario ideal para sostener y blindar a las joyas de la cantera, evitando fugas prematuras al mercado europeo.

Además, su vasta red de contactos internacionales contribuirá a la consolidación de la marca River en el exterior. Con una filosofía basada en buscar valor donde otros no lo ven, el español llega para modernizar un proceso de captación que busca ser referente en Sudamérica, combinando la mística del club con los estándares de gestión más altos del Viejo Continente.