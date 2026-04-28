Un siniestro vial ocurrido en la mañana del martes en el sur del departamento Sarmiento dejó como saldo la muerte de un trabajador rural de 29 años.

La víctima fue identificada como Jorge Daniel Chávez, oriundo de Caucete, quien se trasladaba en un camión Mercedes Benz junto a otros nueve empleados y el conductor, en el marco de una jornada laboral en tareas de cosecha.

El hecho se produjo sobre calle Doncel, en la zona de Campo Vid, en Las Lagunas. De acuerdo a la información inicial, el vehículo habría sufrido un desperfecto mecánico, presuntamente en el sistema de frenos, lo que derivó en el vuelco.

Chávez viajaba en la parte trasera del rodado, donde se desplazaba parte de la cuadrilla. A raíz del impacto y las lesiones sufridas, murió en el lugar del accidente.

En el camión se trasladaban en total diez trabajadores, varios de ellos también oriundos de Caucete. Algunos de los ocupantes resultaron heridos y fueron asistidos y trasladados para su atención médica.

La víctima fue recordada en su entorno por su trabajo en tareas rurales y por su paso como bombero voluntario en Caucete, su departamento de origen.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del vuelco.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Francisco Pizarro, quien ordenó las medidas para establecer la mecánica del siniestro y eventuales responsabilidades.