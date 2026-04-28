El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que en junio el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de desregulación inmobiliaria. La iniciativa forma parte de un paquete de reformas que busca reducir costos en las operaciones de compraventa y ampliar la competencia en el sector.

El anuncio se realizó durante su participación en el Data DAY 4, un encuentro organizado por Reporte Inmobiliario en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, donde expuso ante desarrolladores, brokers y analistas del mercado.

Según lo anticipado por el funcionario, el objetivo del proyecto es “quitar trabas y privilegios” que encarecen las transacciones inmobiliarias. En ese sentido, señaló que la medida apunta a generar una baja en los costos de compraventa y a simplificar los procesos administrativos vinculados al sector.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la modificación del sistema de corretaje inmobiliario. Sturzenegger planteó que algunas regulaciones actuales, incluidas las de los colegios profesionales, generan distorsiones en el mercado al establecer condiciones que limitan la competencia.

También sostuvo que la iniciativa busca abrir el mercado para permitir nuevos modelos de operación y mayor flexibilidad en la actividad. En esa línea, adelantó que el proyecto legislativo incluirá cambios específicos sobre el funcionamiento de las actividades reguladas.

En paralelo, el ministro se refirió al rol del crédito hipotecario como herramienta para dinamizar el sector. Indicó que, en un escenario de baja inflación, el sistema financiero podría canalizar mayor volumen de ahorro hacia préstamos de largo plazo para vivienda.

Asimismo, planteó que la reducción de costos en la construcción y en las operaciones inmobiliarias forma parte del mismo esquema de reformas. Según explicó, existen cargas, tasas y aportes que impactan en el valor final de las propiedades y que serán revisados en el marco de la desregulación.

El proyecto anunciado será enviado en junio al Congreso y se enmarca en la agenda de reformas estructurales del Gobierno nacional orientadas a la desregulación de distintos sectores de la economía