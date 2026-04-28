En un contexto donde las PyMEs representan el 98% de las empresas empleadoras en Argentina, la digitalización se ha vuelto una herramienta de supervivencia y crecimiento. Bajo esta premisa, la plataforma TikTok, en alianza con New Ventures, anunció el lanzamiento de #EmprendeEnTikTok en Argentina, una ambiciosa propuesta que busca acelerar negocios locales con formación gratuita y financiamiento directo.

La convocatoria, que ya genera expectativas en el sector emprendedor de San Juan, estará abierta hasta el 5 de julio de 2026. El programa está diseñado para emprendimientos de todo el territorio nacional y ofrece una instancia inicial de capacitación 100% virtual y sin costo alguno.

Capacitación y aceleración digital

Los participantes podrán acceder a nueve talleres teórico-prácticos dictados por especialistas. El temario incluye desde creatividad aplicada a redes sociales y uso de TikTok Ads, hasta la lectura de métricas y estrategias de crecimiento digital.

Tras esta primera etapa, se seleccionarán los 10 emprendimientos con mayor potencial para una fase de aceleración intensiva. Estos elegidos recibirán formación especializada en finanzas, estrategia de negocios y acceso a una red de mentores expertos para profesionalizar su estructura.

Capital semilla en dólares para los mejores

El mayor atractivo de la iniciativa radica en la etapa final. Luego de evaluar el desempeño y el potencial de escalabilidad de los proyectos, los tres mejores recibirán un importante incentivo económico bajo la modalidad de capital semilla:

Primer puesto: USD 15.000

Segundo puesto: USD 10.000

Tercer puesto: USD 5.000

Desde la organización destacaron que el objetivo es fortalecer los canales de comercialización y visibilizar el esfuerzo de los productores y creativos argentinos en una vitrina global. Para los emprendedores locales, se presenta como una oportunidad estratégica para posicionar sus productos ante un público masivo y obtener fondos frescos para sus proyectos.