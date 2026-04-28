El seleccionado argentino de rugby masculino menores de 20 años, Los Pumitas, tuvo un estreno complicado en el Rugby Championship M20 2026. En el encuentro disputado este lunes en el estadio Nelson Mandela Bay de Port Elizabeth, el conjunto nacional cayó ante el anfitrión, Sudáfrica, por un contundente 48 a 21.

El partido estuvo marcado por el dominio absoluto de los "Junior Springboks" durante la primera mitad. El poderío físico y la efectividad de los locales les permitió apoyar seis tries en apenas 40 minutos, cerrando un parcial de 36 a 0 que dejó al equipo argentino sin respuestas iniciales.

Presencia sanjuanina en el complemento

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda mostró una cara diferente y logró equilibrar las acciones. En esta etapa se produjo el ingreso del sanjuanino Manuel Cúneo Camargo. El joven surgido de las inferiores del San Juan Rugby Club saltó al campo de juego para aportar frescura en un complemento donde la Albiceleste consiguió descontar con tres tries convertidos.

Pese a la mejoría en el juego y la actitud, la diferencia lograda por los sudafricanos en el inicio resultó irremontable para el seleccionado nacional, que ahora deberá dar vuelta la página rápidamente.

Lo que viene: duelo ante los All Blacks

Sin tiempo para lamentos, Los Pumitas ya enfocan su preparación para la segunda fecha del certamen. El próximo compromiso será ante Nueva Zelanda, que llega entonado tras vencer a Australia por 34 a 29 en su debut.

El choque frente a los "Baby Blacks" está programado para el próximo domingo 3 de mayo a las 9:00 horas de nuestro país. El encuentro, que volverá a tener como escenario el estadio Nelson Mandela Bay, será una prueba de fuego para los argentinos y una nueva oportunidad para que el sanjuanino Cúneo Camargo siga sumando roce internacional en el máximo nivel del rugby juvenil.