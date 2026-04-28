La construcción en San Juan atraviesa un escenario de contrastes: mientras desde la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) hablan de unos 7.500 puestos de trabajo activos, los datos oficiales basados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) indican que el empleo formal supera los 10.209 trabajadores. La diferencia radica en el alcance de la medición

El presidente de la delegación local de Camarco, Ramón Martínez, dijo en el Café de la Política que “desde septiembre del 2023 hasta la actualidad, perdimos casi el 45% del personal contratado directamente. Teníamos casi 12.000 empleados y hoy hay 7.000”.

En ese contexto, Martínez señaló que la actividad en los últimos meses logró sostenerse principalmente por dos motores: la inversión minera y el impulso de la obra pública provincial. “La recuperación se dio por los privados, porque la minería tomó mucha mano de obra y también porque el Gobierno provincial aumentó licitaciones y obras con fondos propios”.

Sin embargo, este diagnóstico contrasta con los números oficiales. Según los registros del SIPA del Anses, el empleo formal en la construcción alcanzó los 10.209 trabajadores en febrero de 2026, con un crecimiento respecto de los 9.993 registrados en enero, según indicaron desde el Gobierno de San Juan.

La evolución marca una recuperación progresiva desde el piso de 2024, con un incremento sostenido durante 2025 y comienzos de 2026. Solo en el último mes relevado se sumaron más de 200 puestos de trabajo, impulsados principalmente por la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, que concentran más del 70% del empleo del sector.

La diferencia entre ambas cifras no es un error, sino una cuestión metodológica clave. Camarco releva únicamente a las empresas asociadas a la entidad, lo que representa una porción del universo de la construcción. En cambio, el SIPA registra la totalidad del empleo formal del sector, independientemente de la afiliación empresarial, a partir de datos administrativos de la seguridad social.

Esto implica que los datos oficiales tienen un alcance más amplio, incluyendo todas las labores vinculadas como son administrativos o personal jerárquico profesional, y permiten dimensionar el nivel real de empleo registrado en la provincia, mientras que los números sectoriales reflejan la situación de un segmento específico, generalmente vinculado a empresas de mayor escala.

En términos prácticos, ambas lecturas pueden convivir: mientras algunas empresas —sobre todo las ligadas a la obra pública nacional— aún no recuperan niveles de actividad, otras vinculadas a la minería o a proyectos privados muestran una dinámica más favorable.

Con este escenario, la construcción en San Juan transita una etapa de transición: lejos de los niveles de 2023, pero con señales de recuperación que, según los datos brindados por el Gobierno.