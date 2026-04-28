La dolorosa muerte que golpeó a Agustina Cherri y Muna Pauls

Agustina Cherri y su hija Muna Pauls atraviesan horas de mucha angustia tras conocerse la noticia de la muerte de Gaia, la perra que formaba parte esencial de su vida cotidiana. Ambas eligieron sus perfiles sociales para compartir con sus seguidores el vacío que deja esta partida en el hogar familiar.

Agustina fue quien inició los homenajes al publicar una imagen junto a su mascota acompañada de unas palabras cargadas de afecto donde expresó "Gaia de mi corazón, te voy a extrañar todos los días. Descansá vieja".

La tristeza también se hizo presente en el mensaje de Muna, quien mantenía un vínculo muy estrecho con el animal. "Gaia, gracias por ser tan buena amiga, gracias por nuestras caminatas. Te voy a extrañar siempre. Buen viaje", escribió la joven artista para honrar la memoria de su compañera de aventuras.

Esta pérdida resulta especialmente dolorosa para la cantante, ya que hace pocas semanas le tocó enfrentar la muerte de Groucho, el perro de su padre Gastón Pauls, sumando un nuevo golpe emocional en muy poco tiempo.

Las publicaciones no tardaron en llenarse de muestras de cariño por parte de los usuarios, quienes enviaron fuerzas a la familia en este difícil momento. El fuerte lazo que unía a las mujeres con Gaia quedó evidenciado en cada palabra compartida, reflejando el dolor por la ausencia de una integrante fundamental del clan que las acompañó de forma incondicional durante años.