Tras una minuciosa tarea de vigilancia, personal de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, logró poner fin a la fuga de un peligroso delincuente. El sujeto, identificado por fuentes policiales como de apellido Camargo, era intensamente buscado por la Justicia desde los primeros días del año.

El operativo se llevó a cabo en el interior del Barrio Los Girasoles, en el departamento Pocito. Según informaron desde la fuerza, los efectivos contaban con una orden de allanamiento expedida por el Juzgado de Ejecución Penal, luego de que las tareas de inteligencia confirmaran que el sospechoso se ocultaba en una vivienda de la zona.

Camargo está vinculado a una causa por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. Tras ser cercado por los efectivos de la D-5 en el domicilio pocitano, el sujeto no pudo ofrecer resistencia y fue puesto a disposición de las autoridades competentes de inmediato.

Luego de concretarse la medida judicial, el juez que entiende en la causa dispuso su detención formal y ordenó el traslado inmediato a la Unidad Carcelaria de Chimbas, donde deberá cumplir con los plazos legales correspondientes.

Con esta captura, la Policía de San Juan logra cerrar un pedido de captura que se encontraba activo desde enero, reafirmando las tareas de seguridad y prevención que se vienen intensificando en los departamentos del Gran San Juan.