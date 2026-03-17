Un informe internacional reveló que Argentina se ubica por encima del promedio mundial de bienestar en 10 de los 12 indicadores analizados, según el Global Flourishing Study, una de las investigaciones más amplias sobre calidad de vida a nivel global.

El estudio, que relevó a más de 200.000 personas en 22 países, evaluó múltiples dimensiones del bienestar humano, incluyendo aspectos psicológicos, sociales y de comportamiento. En ese marco, los resultados muestran que los adultos argentinos destacan especialmente en variables vinculadas al bienestar emocional, las relaciones sociales y el carácter prosocial.

La investigación fue desarrollada en el país por especialistas de la Universidad Austral, en colaboración con equipos de Harvard University y Baylor University, y se basa en encuestas realizadas entre 2022 y 2023 a una muestra representativa de 6.724 personas.

No obstante, el informe también señala puntos débiles: Argentina se ubica por debajo del promedio global en los indicadores relacionados con la estabilidad económica y material, lo que refleja preocupaciones persistentes en torno a los ingresos y la seguridad financiera.

El trabajo forma parte de un seguimiento longitudinal que se extenderá hasta 2027, con el objetivo de analizar cómo evoluciona el bienestar en distintos contextos culturales y sociales, y aportar evidencia para el diseño de políticas públicas.

Los resultados abren un debate sobre la complejidad del bienestar en el país: altos niveles en lo social y emocional conviven con dificultades estructurales en lo económico, en un escenario que combina fortalezas culturales con desafíos persistentes