La cantante Tini Stoessel avanza con un ambicioso proyecto audiovisual que reunirá a figuras de distintos ámbitos: el capitán de la Selección, Lionel Messi, el mediocampista Rodrigo De Paul y la conductora Susana Giménez. Se trata de un videoclip que promete alto impacto en la industria del entretenimiento.

La información fue revelada por el periodista Ángel de Brito en el programa LAM, donde detalló que los cuatro ya se encuentran trabajando juntos en la grabación del nuevo material musical de la artista.

Según trascendió, no se tratará de simples apariciones, sino que todos tendrán participación activa en la trama del videoclip, lo que eleva la expectativa en torno a una producción que combinará música pop, deporte de elite y figuras históricas de la televisión.

El proyecto se desarrolla en medio de un fuerte hermetismo sobre el contenido de la canción y el guion del video, aunque se anticipa que será uno de los lanzamientos más importantes de la carrera reciente de Tini Stoessel.

La presencia de Susana Giménez también ayudó a despejar dudas sobre su reciente viaje a Estados Unidos, que había generado especulaciones. Según se confirmó, su traslado estuvo directamente vinculado a esta producción audiovisual.

La iniciativa ya genera gran repercusión por reunir en un mismo proyecto a íconos de la cultura popular argentina, combinando el alcance global del fútbol con el impacto de la música y la televisión en una propuesta inédita.