El Gobierno nacional avanzó sobre la Asociación del Fútbol Argentino y ordenó una auditoría por 180 días, mediante una veeduría que analizará el funcionamiento institucional, los balances y los contratos de la entidad que conduce Claudio Tapia.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Justicia tras un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que detectó presuntas irregularidades administrativas y contables en la conducción del fútbol argentino.

Durante el período establecido, los veedores designados tendrán amplias facultades para acceder a documentación financiera, contratos comerciales y registros administrativos, con el objetivo de verificar si la AFA cumple con las normas legales vigentes.

Entre los puntos bajo análisis se encuentran los estados contables recientes, el vínculo con empresas privadas y el proceso de creación de la Universidad de la AFA, en un contexto donde los ingresos de la entidad crecieron de manera significativa tras el éxito deportivo de la Selección.

La medida no implica una intervención directa ni el desplazamiento de autoridades, sino un mecanismo de control conocido como veeduría, que permite supervisar el funcionamiento institucional sin alterar la conducción formal del organismo.

El expediente se originó luego de reiterados requerimientos de información que, según la IGJ, no fueron respondidos de manera satisfactoria por la AFA, lo que derivó en la decisión de avanzar con una auditoría integral.

El informe final de los veedores será clave para determinar si hubo irregularidades y podría derivar en sanciones administrativas o incluso en nuevas acciones judiciales, en un conflicto que abre un nuevo capítulo en la relación entre el Estado y el fútbol argentino.