El cine argentino está de luto: murió Adolfo Aristarain a los 82 años en Buenos Aires, dejando un legado fundamental como uno de los realizadores más influyentes del cine nacional y también del cine español. Su obra, atravesada por el compromiso social y político, marcó a generaciones de espectadores y cineastas.

A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, Aristarain construyó una filmografía sólida con títulos emblemáticos como Tiempo de revancha, Un lugar en el mundo y Martín (Hache), consideradas piezas clave del cine iberoamericano. Sus historias se caracterizaron por personajes complejos, diálogos profundos y una mirada crítica sobre la realidad.

Nacido en Buenos Aires en 1943, desarrolló su carrera entre la Argentina y España, país con el que mantuvo un fuerte vínculo profesional y cultural. Su trabajo fue reconocido a nivel internacional con múltiples premios y distinciones, entre ellos la Medalla de Oro de la Academia de Cine española en 2024, en lo que fue su última aparición pública.

Autodidacta y apasionado por el cine, Aristarain también se destacó por su independencia creativa y por sostener una mirada crítica frente a los sistemas de poder. Sus películas abordaron temas como la desigualdad, la identidad, la memoria y los conflictos sociales, consolidando un estilo propio que trascendió fronteras.

En los últimos años se había mantenido alejado de los rodajes, en parte por problemas de salud y también por sus propias críticas a las condiciones de producción del cine contemporáneo. Sin embargo, su obra continuó vigente y sigue siendo referencia dentro de la industria audiovisual. (